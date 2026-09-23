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Halk TV Türkiye Doğuma 2 hafta kalmıştı! Feci kazada hamile kadın çocuklarıyla birlikte hayatını kaybetti

Doğuma 2 hafta kalmıştı! Feci kazada hamile kadın çocuklarıyla birlikte hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hamile sürücü Merve Turan ile üç yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıp ameliyata alınan Turan'ın, doğumuna iki hafta kalan bebeği de kurtarılamadı.

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Doğuma 2 hafta kalmıştı! Feci kazada hamile kadın çocuklarıyla birlikte hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Merve Turan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, Karacabey yönünde ilerleyen kamyonun altına girerek sürüklendi.

İhbar üzerine kazanın meydana geldiği Çavuşköy Kavşağı'na polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Doğuma 2 hafta kalmıştı! Feci kazada hamile kadın çocuklarıyla birlikte hayatını kaybetti - Resim : 1

ANNE VE KIZI FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Merve Turan ile kızı Ahsen Turan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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DOĞUMUNA İKİ HAFTA KALAN BEBEK DE KURTARILAMADI

Anne ve kızının cansız bedenleri Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hamile olduğu ve doğumuna yaklaşık iki hafta kaldığı öğrenilen Merve Turan, karnındaki bebeğin kurtarılması için hemen ameliyata alındı.

Doğuma 2 hafta kalmıştı! Feci kazada hamile kadın çocuklarıyla birlikte hayatını kaybetti - Resim : 3

Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen bebek kurtarılamadı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kaza Balıkesir Anne Hastane
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