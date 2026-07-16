Doğum sonrası kahreden olay! Anne öldü, doktor tutuklandı

Şanlıurfa’daki özel bir hastanede doğum yaptıktan bir gün sonra durumu ağırlaşan ve kaldırıldığı üniversite hastanesinde yaşamını yitiren Edanur Yaman’ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Münevver Zehra Davutoğlu tutuklandı.

DOĞUM SONRASI DURUMU AĞIRLAŞTI

Olay, Şanlıurfa'da özel bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edanur Yaman, 14 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.30’da özel bir hastanede doğum yaptı. Sezaryen doğumun ardından sağlık durumu ağırlaşan hasta, 15 Temmuz 2026 tarihinde ileri tetkik ve tedavi amacıyla Harran Üniversite Hastanesine sevk edildi.

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Harran Üniversite Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Edanur Yaman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün saat 01.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

DOKTOR TUTUKLANDI

Olayın ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Münevver Zehra Davutoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemede ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanın kesin ölüm nedeninin yapılacak adli tıp ve tıbbi bilirkişi incelemeleri sonucunda belirleneceği belirtilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü belirtildi. (DHA)