Doğum günü pastasıyla yürürken silahlı saldırıya uğradı! Saldırgan her yerde aranıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan her yerde aranıyor.

PASTA ALIP ÇIKTI, KALDIRIMDA YÜRÜRKEN VURULDU

Olay, Serik ilçesi Orta Mahalle Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesi'nde meydana geldi. Caddede bulunan bir dükkandan yaş pasta alıp ayrılan M.K.E, kaldırımda yürümeye başladı. Bu sırada arkasından koşarak gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tabancayla M.K.E'ye birkaç el ateş açtı.

Mermilerin hedefi olan M.K.E kanlar içinde kalırken, saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.

SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.K.E, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan silahlı saldırganın yakalanması için çalışma sürdürüyor.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, yaşanan silahlı saldırı anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; M.K.E'nin dükkandan yaş pasta aldıktan sonra kaldırımda yürümeye başladığı, arkasından koşan bir şüphelinin tabancayla ateş edip kaçtığı ve vurulan yaralının yardımına çevredeki vatandaşların koştuğu anlar yer aldı. (AA)