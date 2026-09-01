Diyarbakırlıların hastane çilesi... Tek bir dolgu için saatlerce yol katediyorlar

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kulp Devlet Hastanesi’nde sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığını söyledi. Hastanenin sınıfının yükseltilmesini isteyen Tanrıkulu, sorunların çözümü için girişimde bulunacağını açıkladı.

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yurttaşlardan gelen şikâyetler üzerine Kulp Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Hastalarla görüşen ve yetkililerden bilgi alan Tanrıkulu, ilçedeki sağlık hizmetlerinin ihtiyacı karşılamadığını belirtti.

Tanrıkulu, “Hemşehrilerimizden ve yurttaşlarımızdan Kulp Devlet Hastanesi’yle ilgili çok sayıda şikâyet alıyordum. Bu nedenle sorunları yerinde görmek, hastaları dinlemek ve yetkililerden bilgi almak üzere Kulp’a geldim. Ne yazık ki hastaların tamamına yakını sağlık hizmetlerindeki yetersizliklerden şikâyetçi. Hastaneler Türkiye’de belirli standartlara göre sınıflandırılıyor. Kulp Devlet Hastanesi standartları en düşük düzeyde olan hastaneler arasında” dedi.

SAATLERCE YOL ÇİLESİ

Kulp’un yaklaşık 40 bin nüfusa sahip olduğunu hatırlatan Tanrıkulu, ilçenin Diyarbakır kent merkezine uzaklığına ve ulaşım koşullarına dikkat çekti:

“Kulp’un yaklaşık 40 bin nüfusu var. Diyarbakır’a en uzak ilçelerimizden biri; il merkezine yaklaşık 140 kilometre mesafede. Üstelik çok sayıda kırsal mahallesi bulunan, dağlık ve ulaşım koşulları zor bir ilçe. Kulp merkeze 1,5 saat uzaklıkta olan köylerimiz var.”

Hastanede gerekli tedaviyi alamayan yurttaşların Diyarbakır’a gitmek zorunda kaldığını belirten Tanrıkulu, “Dolayısıyla Kulp’un bir köyünden hastaneye gelen bir yurttaşımız, burada ihtiyacı olan sağlık hizmetini alamadığı zaman Diyarbakır’a gitmek zorunda kalıyor. Bu da ulaşım ve tedavi süreciyle birlikte en az 4-5 saatlik bir zaman kaybı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu, hastanenin mevcut sınıfı nedeniyle imkânlarının sınırlı kaldığını belirtti. Hastanenin D veya C sınıfına yükseltilmesi durumunda ameliyathane kurulabileceğini söyledi.

“Buradaki temel sorunlardan biri hastanenin mevcut sınıfı ve buna bağlı olarak sahip olduğu imkânların yetersizliği. Hastane D sınıfına, hatta C sınıfına yükseltilirse, burada bir ameliyathane kurulabilir ve küçük cerrahi müdahalelerin önemli bir bölümü Kulp’ta yapılabilir.”

Hastanede sezaryen ve sünnet işlemlerinin yapılamadığını aktaran Tanrıkulu, “Bugün burada sezaryen yapılamıyor, sünnet yapılamıyor. Uzman hekimlerin kendi uzmanlıkları kapsamında gerçekleştirmeleri gereken bazı müdahaleler de ameliyathane, anestezi uzmanı ve gerekli teknik personel bulunmadığı için yapılamıyor” dedi.

BASİT DOLGU BİLE YAPILAMIYOR

Tanrıkulu, diş hekimliği ünitesi bulunmasına rağmen yeterli sayıda diş hekiminin görev yapmadığını söyledi:

“Diş hekimliği ünitesi bulunmasına rağmen yeterli sayıda diş hekimi yok. Burada görüştüğüm bir hasta, basit bir dolgu işlemi için dahi Diyarbakır’a gitmek zorunda kaldığını söyledi.”

İlçede hekim eksikliğinin de ciddi boyutta olduğunu vurgulayan Tanrıkulu, “Hekim yetersizliği konusunda da ciddi sorunlar var. Sonuç olarak yaklaşık 40 bin nüfuslu Kulp’ta yurttaşlarımızın sağlık hizmetine erişiminde ciddi aksaklıklar yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu sorunların çözümü için Sağlık Bakanlığı ve Diyarbakır Valiliği nezdinde girişimlerde bulunacağım ve konunun takipçisi olacağım”