Tanrıkulu'ndan D360 karayolu için çağrı: Kazalara davetiye çıkarıyor

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'ı Silvan, Bitlis, Van, Ağrı ve İran'a bağlayan D360 karayolundaki yol yapım çalışmalarına tepki gösterdi.

Güzergahın yoğun kullanılan önemli bir ana arter olduğunu belirten Tanrıkulu, özellikle yol çalışmalarında kullanılan mıcırın sürücüler açısından risk oluşturduğunu ifade etti.

D360 karayolunda açıklama yapan Tanrıkulu, yolun her iki yönünde de çalışmaların devam ettiğini belirterek, söz konusu çalışmaların geçen yıldan bu yana sürdüğünü söyledi.

"MICIR CİDDİ GÜVENLİK SORUNU YARATIYOR"

Yol yapımında kullanılan mıcırın yoğun trafik nedeniyle sorun oluşturduğunu savunan Tanrıkulu, araçların camlarına taş sıçradığını ve sürücülerin dikkatinin dağıldığını belirtti.

Tanrıkulu, bölgedeki vatandaşlardan kendisine sık sık kaza ihbarı geldiğini aktararak, yol üzerindeki taş ve mıcırın sürüş güvenliğini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Tanrıkulu, özellikle yoğun araç ve yük trafiğinin bulunduğu D360 gibi önemli bir güzergah için mevcut uygulamanın yeterli olmadığını söyledi.

"KIŞ GELMEDEN YOL DÜZENLENMELİ"

Kış mevsiminin yaklaşmasına da dikkat çeken Tanrıkulu, yağışlarla birlikte yol koşullarının daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu.

Yoldaki mıcırın yağışlarla birlikte bozulmasının ulaşım ve güvenlik açısından yeni sorunlara yol açabileceğini belirten Tanrıkulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na çağrıda bulundu.

Tanrıkulu, "Kış gelmeden bu yolda gerekli çalışma yapılmalı, yol güvenli ve kalıcı bir şekilde düzenlenmeli ve sıcak asfalt çalışması acilen gerçekleştirilmelidir" dedi.

"BU KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

D360 karayolunun Diyarbakır açısından önemli bir ulaşım güzergahı olduğunu vurgulayan Tanrıkulu, bölgedeki muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da yolun durumundan şikayetçi olduğunu söyledi.

Vatandaşların talebinin yolun güvenli hale getirilmesi ve sıcak asfalt çalışmasının tamamlanması olduğunu belirten Tanrıkulu, konunun takipçisi olacağını ifade etti.

Tanrıkulu, yol güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağını kaydetti.