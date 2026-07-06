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Halk TV Türkiye Diyarbakır’da kuyuda cansız beden bulundu: Soruşturma başlatıldı!

Diyarbakır’da kuyuda cansız beden bulundu: Soruşturma başlatıldı!

Diyarbakır’ın Çermik ilçesindeki bir kuyuda 55 yaşındaki Cuma Aslan’ın cansız bedeni bulundu.

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Diyarbakır’da kuyuda cansız beden bulundu: Soruşturma başlatıldı!
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Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde öğleden sonra acı bir olay meydana geldi. İlçeye bağlı kırsal Akçörten Mahallesi’nde bulunan bir kuyuda hareketsiz yatan bir kişiyi gören çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır’da kuyuda cansız beden bulundu: Soruşturma başlatıldı! - Resim : 1

KUYUDAN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Bölgeye ulaşan ekipler, kuyudaki vatandaşı çıkarmak için hemen bir çalışma başlattı. İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin yoğun uğraşları sonucunda kuyudan çıkarılan kişinin 55 yaşındaki Cuma Aslan olduğu belirlendi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, Aslan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

OTOPSİ YAPILACAK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cuma Aslan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin net olarak belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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Jandarma ekipleri gizemli ölümle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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