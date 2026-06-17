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Halk TV Türkiye Diyarbakır'da iki araç birbirine girdi

Diyarbakır'da iki araç birbirine girdi

Diyarbakır’da öğle saatlerinde iki caddenin kesiştiği kavşakta hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı.

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Diyarbakır'da iki araç birbirine girdi

Diyarbakır'da öğle saatlerinde Elazığ Caddesi ile Prof. Selahattin Yağcıoğlu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta iki aracın çarpışması sonucu maddi hasar ve yaralanma meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, bir hafif ticari araç ile kamyonet, iki caddenin kesişim noktasındaki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da iki araç birbirine girdi - Resim : 1


EKIPLER HAREKETE GEÇTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kavşakta çevre güvenliğini alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirildi.
Tedavi altına alınan iki yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü, emniyet güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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