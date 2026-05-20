Dışişleri'nden İsrail'e 'lanetleme': Çabalarımız sürüyor
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği saldırıyı lanetledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada gözaltına alınanların serbest kalması için çabaların sürdüğü ifade edildi.
İsrail'in, Gazze'de uygulanan ablukayı aşmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıya Dışişleri Bakanlığı'ndan lanetleme geldi.
Bakanlığın, "İsrailli bir bakanın, İsrail tarafından hukuka aykırı bir şekilde uluslararası sularda müdahale edilen Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz." denilen açıklamasında şunlara yer verildi:
"İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırımın baş aktörlerinden olan söz konusu bakan, Netanyahu hükümetinin şiddet odaklı ve barbar zihniyetini tüm dünyaya bir kez daha alenen göstermiştir."
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, İsrail'in alıkoyduğu ve aralarında Türklerin de bulunduğu aktivistlerin serbest kalması için de çabaların sürdüğü belirtildi.
"Alıkonulan vatandaşlarımızın ve diğer filo katılımcılarının derhal ve salimen serbest bırakılmaları için ilgili diğer ülkelerle beraber her türlü girişim yapılmakta olup, en kısa zamanda sonuç alınması için çabalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir."
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi