Dışişleri'nden İsrail'e 'lanetleme': Çabalarımız sürüyor

İsrail'in, Gazze'de uygulanan ablukayı aşmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıya Dışişleri Bakanlığı'ndan lanetleme geldi.

Bakanlığın, "İsrailli bir bakanın, İsrail tarafından hukuka aykırı bir şekilde uluslararası sularda müdahale edilen Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz." denilen açıklamasında şunlara yer verildi:

"İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırımın baş aktörlerinden olan söz konusu bakan, Netanyahu hükümetinin şiddet odaklı ve barbar zihniyetini tüm dünyaya bir kez daha alenen göstermiştir."

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, İsrail'in alıkoyduğu ve aralarında Türklerin de bulunduğu aktivistlerin serbest kalması için de çabaların sürdüğü belirtildi.