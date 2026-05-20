Fransa'dan İsrail'e Sumud tepkisi: Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Gazze'ye uygulanan ablukayı aşmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na müdahale eden İsrail'e tepkiler sürüyor.

İtalya'nın ardından Fransa'da da İsrail Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

FRANSA, İSRAİLLİ BÜYÜKELÇİYİ BAKANLIĞA ÇAĞIRDI

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, İsrail makamlarının Sumud Filosu ile ilgili açıklamalarının kabul edilemez olduğunu vurgularken, İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka'nın bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

"İsrail hükümetindeki kendi meslektaşları tarafından da kınanan Bay Ben-Gvir'in, Küresel Sumud Filosu yolcularına yönelik eylemleri kabul edilemezdir. İsrail'in Fransa Büyükelçisi'nin, öfkemizi dile getirmek ve açıklama talep etmek üzere bakanlığa çağrılmasını istedim." diyen Barrot, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"Vatandaşlarımızın güvenliği her zaman önceliğimizdir. Bu filo hakkında ne düşünülürse düşünülsün —ki bu girişimi onaylamadığımızı defalarca belirttik— filoda yer alan vatandaşlarımıza saygıyla yaklaşılmalı ve kendileri en kısa sürede serbest bırakılmalıdır. Onların konsolosluk korumasını sağlamak adına bir kez daha seferber olan Bakanlık, Büyükelçilik ve Konsolosluk ekiplerimizin çalışmalarını takdirle karşılıyorum."

Les agissements de M. Ben Gvir à l'égard des passagers de la flottille Global Smud, dénoncés par ses propres collègues au gouvernement israélien, sont inadmissibles. J'ai demandé que l'ambassadeur d'Israël en France soit convoqué pour exprimer notre indignation et obtenir des… — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) May 20, 2026

MELONİ İSRAİL'DEN ÖZÜR BEKLİYOR

İtalya Başbakanı Giorgio Meloni de İsrail'e tepki gösterenler liderler arasında bulunuyor.

İsrail makamlarının açıklamalarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Meloni, Tel Aviv yönetminden özür beklediğini ifade etti.

İsrail'in Roma Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrıldığını aktaran İtalya Başbakanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"İsrailli Bakan Ben Gvir'in görüntüleri kabul edilemez. Bu göstericilerin, aralarında birçok İtalyan vatandaşı da bulunduğu halde, kişinin onurunu zedeleyen bu muameleye maruz kalması kabul edilemez. İtalyan Hükümeti, en üst düzey kurumsal seviyelerde, olayda yer alan İtalyan vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını sağlamak için gerekli tüm adımları hemen atmaktadır. İtalya ayrıca, bu göstericilere yapılan muamele ve İtalyan Hükümeti'nin açık taleplerine karşı gösterilen tam küçümsemeden dolayı özür talep etmektedir. Bu nedenlerle, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, yaşananlar hakkında resmi açıklamalar istemek üzere İsrail Büyükelçisi'ni derhal çağıracaktır."

Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili. È inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona.

Il Governo italiano sta immediatamente compiendo, ai più alti… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 20, 2026







