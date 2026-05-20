İsrail'den Sumud Filosu'na hukuksuz baskın açıklaması

Son dakika... İsrail Dışişleri Bakanlığı Sumud Filosu'nda bulunan 430 aktivistin kaçırıldığını ve kendi ülkelerinin konsolosluk temsilcileriyle görüşmek üzere İsrail'e götürüldüğünü bildirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Marmaris limanından İsrail'in soykırım yürüttüğü Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan filoyu "ele geçirdiğini" ve aktivistlerin tamamını kaçırdığını resmen açıkladı. Bakanlığa göre 430 aktivist İsrail gemilerine aktarıldı. Kaçırılan aktivistler konsolosluk temsilcileriyle görüşmek üzere İsrail'e hukuksuz şekilde götürülüyor.

HUKUKSUZ MÜDAHALE TAMAMLANDI

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Marmaris limanından hareket eden ve Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı hedefleyen filoya hukuksuz müdahale edildiği ve aktivistlerin tamamının kaçırıldığı bildirildi.

430 AKTİVİST İSRAİL GEMİLERİNE KAÇIRILDI

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"430 aktivistin tamamı İsrail gemilerine aktarıldı ve konsolosluk temsilcileriyle görüşebilecekleri İsrail'e doğru yola çıktı."

KAÇIRILAN AKTİVİSTLERE "ŞOV" SUÇLAMASI

Açıklamanın devamında şu değerlendirme yapıldı:
"Bir başka PR (halkla ilişkiler) filosu daha sona erdi. Bu filo bir kez daha Hamas'a hizmet eden bir halkla ilişkiler gösterisinden başka bir şey olmadığını kanıtladı."

ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN HAREKET EDİYORUZ İDDİASI

İsrail, soykırım yürüttüğü Gazze'ye yönelik, yasal olduğunu iddia ettiği deniz ablukasının ihlal edilmesine izin vermeyeceğini belirterek şu açıklamayı yaptı:
"İsrail, uluslararası hukuka tamamen uygun şekilde hareket etmeye devam edecek ve Gazze'deki yasal deniz ablukasının ihlal edilmesine izin vermeyecektir."

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
