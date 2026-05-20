İsrail'den Sumud Filosu'na hukuksuz baskın açıklaması

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Marmaris limanından İsrail'in soykırım yürüttüğü Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan filoyu "ele geçirdiğini" ve aktivistlerin tamamını kaçırdığını resmen açıkladı. Bakanlığa göre 430 aktivist İsrail gemilerine aktarıldı. Kaçırılan aktivistler konsolosluk temsilcileriyle görüşmek üzere İsrail'e hukuksuz şekilde götürülüyor.

HUKUKSUZ MÜDAHALE TAMAMLANDI

430 AKTİVİST İSRAİL GEMİLERİNE KAÇIRILDI

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"430 aktivistin tamamı İsrail gemilerine aktarıldı ve konsolosluk temsilcileriyle görüşebilecekleri İsrail'e doğru yola çıktı."

KAÇIRILAN AKTİVİSTLERE "ŞOV" SUÇLAMASI

Açıklamanın devamında şu değerlendirme yapıldı:

"Bir başka PR (halkla ilişkiler) filosu daha sona erdi. Bu filo bir kez daha Hamas'a hizmet eden bir halkla ilişkiler gösterisinden başka bir şey olmadığını kanıtladı."

Another PR flotilla has come to an end. All 430 activists have been transferred to Israeli vessels and are making their way to Israel, where they will be able to meet with their consular representatives.



This flotilla has once again proved to be nothing more than a PR stunt at… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 19, 2026

ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN HAREKET EDİYORUZ İDDİASI

İsrail, soykırım yürüttüğü Gazze'ye yönelik, yasal olduğunu iddia ettiği deniz ablukasının ihlal edilmesine izin vermeyeceğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"İsrail, uluslararası hukuka tamamen uygun şekilde hareket etmeye devam edecek ve Gazze'deki yasal deniz ablukasının ihlal edilmesine izin vermeyecektir."