Diş tedavisi kabusa döndü: İmplant sonrası beyin ameliyatı geçirdi

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Tülay Kızmaz'ın, diş tedavisi amacıyla başladığı süreç beklenmedik bir sağlık mücadelesine dönüştü. İmplant uygulamasının ardından ciddi komplikasyonlar geliştiğini öne süren Kızmaz, beyin ameliyatı geçirmek zorunda kaldı. Doktorlar tarafından beynine yerleştirilen şant sistemiyle yaşamını sürdürdüğünü belirten kadın, yaşadıklarının ardından hukuki süreç başlattı.

NTV'deki habere göre Kızmaz, geçen yıl kasım ayında şiddetli diş ağrısı nedeniyle Ataşehir'deki bir diş kliniğine başvurdu. Yapılan muayenenin ardından sorunlu dişi çekildi. Daha sonra eksik dişin yerine implant uygulanması önerildi ve hasta bu tedaviyi kabul etti.

İddiaya göre implant operasyonunun ardından başlayan ağrılar zamanla dayanılmaz hale geldi. Yapılan tetkiklerde çene bölgesindeki işlemin sinir yapısını etkilediği ve buna bağlı olarak beyinde sıvı birikimi geliştiği değerlendirildi. Bunun üzerine acil cerrahi müdahaleye alınan Kızmaz'ın beynine, fazla sıvının vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayan şant sistemi yerleştirildi.

Yaşadığı süreci anlatan Kızmaz, ameliyat öncesinde yoğun ağrılar çektiğini, beyin operasyonunun ise hem fiziksel hem de psikolojik açıdan oldukça ağır geçtiğini söyledi. Ömür boyu şant sistemiyle yaşamak zorunda olduğunu ifade eden Kızmaz, cihazın tıkanma ihtimali ve yeniden ameliyat gerektirebilecek riskler nedeniyle düzenli kontrol altında tutulduğunu dile getirdi.

Ailenin avukatı, tedavinin gerçekleştirildiği kliniğin ruhsatı ve işlemi yapan diş hekiminin çalışma yetkisiyle ilgili usulsüzlük tespit ettiklerini iddia etti. Eşi Gürkan Kızmaz ise yaşananların aile yaşamını derinden etkilediğini belirterek, eşinin uzun süre yürüyemediğini ve halen denge sorunları yaşadığını söyledi.

Yaşananların ardından aile, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.