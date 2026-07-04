7 yaşındaki Ela'nın dişçi koltuğunda kalbi durdu! Anesteziden öldü iddiası

Burdur'dan Isparta'daki özel bir hastaneye diş tedavisi amacıyla getirilen 2'nci sınıf öğrencisi Ela Kocaçöğür (7), genel anestezi altında uygulanan tedavi sırasında fenalaşarak yaşamını yitirdi. Dişçi koltuğunda kalbinin durduğu öne sürülen minik Ela’nın ani ölümü üzerine aile şikayetçi olurken, olayla ilgili hem adli makamlar hem de meslek odası tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

MORG KAPISINDA EL ELE ACI BEKLEYİŞ

Isparta'da yapılan otopsi işlemlerinin ardından küçük Ela'nın cansız bedeni memleketi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evlatlarını kaybetmenin derin acısını yaşayan anne Serap ve baba Ali Kocaçöğür, morg kapısında gözyaşlarına boğuldu. Acılı anne ve babanın, birbirlerinin elini bir an olsun bırakmayarak ayakta kalmaya çalışması görenlerin yüreğini yaktı. Mehmet Yıldızlı İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi olan ve iki kardeşiyle birlikte özel bir kulüpte jimnastik sporuyla uğraşan Ela’nın cenazesinin bugün Burdur Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

"İHMAL VARSA TEREDDÜT ETMEYİZ"

Isparta Diş Hekimleri Odası Başkanı Naim Şenyurt yazılı bir açıklama yaparak derin üzüntülerini paylaştı. Çocuk hastalarda korku, endişe veya özel gereksinim durumlarında genel anestezi ile sedasyon uygulamalarına başvurulabildiğini belirten Şenyurt, şu ifadeleri kullandı:

"7 yaşındaki evladımız Ela Kocaçöğür'ün özel bir hastanede genel anestezi altında gerçekleştirilen işlem sırasında kalbinin durması sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Yaşanan bu acı olayla ilgili olarak hem adli makamlar hem de diğer yetkili kurumlar tarafından gerekli soruşturmalar başlatılmıştır. Olayın kesin meydana geliş sebebi, yapılacak olan otopsi ve adli tıp incelemelerinin ardından netleşecektir."

Odanın süreci hassasiyetle takip ettiğini vurgulayan Şenyurt, "Herhangi bir ihmal veya kusur tespit edilmesi durumunda, mesleki mevzuatımız çerçevesinde gerekli adımları tereddüt etmeden atacağımızı bildiririz" diyerek sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti. (DHA)