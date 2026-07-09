Diş tedavisi çileye dönüştü: Diş hekimleri atama vatandaşlar randevu bekliyor

İzmir'de diş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran bir vatandaşın, yapılan enjeksiyonun ardından bacağının işlevini yitirdiği iddiaları, ağız ve diş sağlığı alanındaki sorunları bir kez daha tartışmaya açtı. Cumhuriyet'ten Damla Polat'ın haberine göre, diş doktorları, yaşanan bu olayın yalnızca bireysel ve münferit bir vaka olarak değerlendirilemeyeceğini, aksine sağlık sisteminde uzun süredir devam eden köklü yapısal problemlerin bir yansıması olduğunu ifade ediyor.

RANDEVU ÇİLESİ

Kamu hastanelerinden diş tedavisi için randevu almak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Aylar sonrasına verilen randevu tarihleri ve hastanelerdeki mevcut hizmet kapasitesinin yetersizliği, sağlık hizmeti bekleyen vatandaşları mağdur ediyor. Diğer yandan, yaklaşık 25 bin diş hekiminin atama beklemesi, sistemdeki personel ve kapasite sorununun çözümsüz kalmasına yol açıyor. Hekimler, hem doktorların hem de hastaların yaşadığı bu çifte krizin aşılması adına kapsamlı bir yapısal düzenleme yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

"GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMI ARTIYOR"

Diş Hekimleri Dayanışma Platformu Üyesi Derya Yıldız, kamu hastanelerinde tedaviye erişemeyen vatandaşların yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, randevu bulamayan hastaların mecburen acil servislere veya aile sağlığı merkezlerine yönelmek zorunda kaldığını belirtti. Yıldız, bu merkezlerdeki hekimlerin diş tedavisi yapma yetkilerinin bulunmadığını hatırlatarak, buralarda sadece ilaç tedavisi uygulanabilmesi nedeniyle hastaların ağrıyı dindirmek adına sürekli ilaca yöneldiğini ifade etti. Bu durumun da toplumda gereksiz antibiyotik kullanımını artırdığını ifade etti.