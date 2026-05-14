Direnen 170 madenci işten çıkarılmanın eşiğinde!

Yıldızlar SSS Holding’in maaşlarını ödemediği gerekçesiyle eylem yapan Doruk Madencilik işçileri, günler süren direnişlerinin zaferle sonuçlanmasının ardından bu kez ücretsiz izin kararıyla karşı karşıya kaldı. Ankara’ya yürüyüş düzenleyip açlık grevi yapan işçilerden çok sayıda kişinin, haberleri ve onayları olmadan ücretsiz izne çıkarıldığı öne sürüldü.

EYLEM YAPAN İŞÇİLERE ÜCRETSİZ İZİN KARARI

Sözcü'de yer alan habere göre, maaşlarını alamadıkları için Eskişehir’den Ankara’ya yürüyen ve açlık grevi yapan işçilerin toplam 180 milyon liralık ücret alacakları ödendi. Ancak şirket yönetiminin, eyleme katılan işçilerle yollarını ayırma hazırlığında olduğu iddia edildi.

Şirket sahibi Sebahattin Yıldız’ın, Ankara’daki görüşmelerin ardından 113 eylemci işçiyle birlikte yer altında çalışan toplam 170 işçiyi ücretsiz izne çıkardığı ve işçilerden istifa etmelerini istediği öne sürüldü. İşçilere, “Eyleme çıkıp bana meydanlarda küfredenlerle çalışmam. Sizinle devam etmeyeceğim. Kendiniz istifa edin, tazminatlarınızı öderim” dediği iddia edildi.

Ankara’da İçişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarının temsilcilerinin de bulunduğu toplantıda işçilerle anlaşma sağlandığı belirtilirken, son gelişmeler sonrası bakanlıklardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

“MADENE İNMEYİN” TALİMATI

Şirkette çalışan 280 işçiden 170’inin 3 Nisan 2026 itibarıyla ücretsiz izne çıkarıldığı, bunların yaklaşık 130’unun yer altında görev yaptığı öğrenildi. Ücretsiz izne çıkarılan işçilerin büyük bölümünün Ankara’daki eylemlere katılan çalışanlardan oluştuğu ifade edildi.

İşçilere gönderilen tebligatta gerekçe olarak ise “şirketin içinde bulunduğu zorlayıcı ekonomik şartlar, maliyetlerdeki öngörülemez artışlar ve ocaklarda cevher sıkıntısı” gösterildi.

30 İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI HALEN ÖDENMEDİ

İş Kanunu’na göre ücretsiz izin uygulaması için işçinin onayı gerekiyor. İşçinin kabul etmemesi durumunda ise “haklı fesih” hakkı doğabiliyor. Bu nedenle şirketin, işçilerle yollarını tamamen ayırmak amacıyla ücretsiz izin yöntemine başvurduğu ileri sürüldü.

Öte yandan işçilerin 2023-2024 toplu iş sözleşmesinden doğan alacakları ile emekli olan yaklaşık 30 işçinin kıdem tazminatlarının henüz ödenmediği iddia edildi. Yaklaşık 60 milyon liralık bu borç için şirket yönetiminin ödeme sözü verdiği belirtilirken, icra ve bireysel emeklilik kesintilerinden kaynaklanan yaklaşık 10 milyon liralık borcun da bir hafta içinde ödeneceğinin ifade edildiği aktarıldı.