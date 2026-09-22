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Halk TV Türkiye Devlet hastanesinde yasa dışı doğum skandalı! Doktor 6 ayın sonunda yakalandı

Devlet hastanesinde yasa dışı doğum skandalı! Doktor 6 ayın sonunda yakalandı

Nevşehir Devlet Hastanesinde yasa dışı muayene, doğum ve estetik operasyon yaptığı öne sürülen aralarında kadın doğum uzmanının da bulunduğu 3 şüpheli, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla tutuklandı.

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Devlet hastanesinde yasa dışı doğum skandalı! Doktor 6 ayın sonunda yakalandı
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Nevşehir'de geçici kimlik belgesi bulunmayan yabancı uyruklu kadınları para karşılığı muayene ve ameliyat ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Devlet Hastanesinde görevli kadın doğum uzmanı Y.S'nin geçici kimlik belgesi bulunmadığı için sağlık hizmeti alamayan yabancı uyruklu kadınlara para karşılığında muayene ettiği, doğum yaptırdığı ve estetik operasyon gerçekleştirdiği iddiasıyla çalışma başlattı.

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DOKTOR 6 AYIN SONUNDA YAKALANDI

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, doktor, aracı ve hizmet alanlara yönelik operasyon düzenlendi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda, doktor Y.S, aracılık yapan yabancı uyruklu C.M. ve para karşılığı estetik operasyon yaptıran Ö.K. ile 6 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.S, C.M. ile Ö.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 zanlı ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Nevşehir Doktor Hastane
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