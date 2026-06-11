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Halk TV Türkiye Dev fabrikada üretim durdu! İş kazasında 1'i ağır 3 yaralı

Dev fabrikada üretim durdu! İş kazasında 1'i ağır 3 yaralı

Kocaeli Başiskele'de faaliyet gösteren fabrikada meydana gelen iş kazasında 1'i ağır 3 işçi yaralandı. Olay nedeniyle fabrikada üretim durdu.

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Dev fabrikada üretim durdu! İş kazasında 1'i ağır 3 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde faaliyet gösteren Ford Otosan fabrikasında iddialara göre, üretimi tamamlanan ve bantta bulunan araç, henüz bilinmeyen sebeple banttan üretim hattında bulunan işçilerin üzerine düştü.

Özgür Kocaeli Gazetesi'nde yer alan habere göre, iş kazasında yaralanan 1’i ağır 3 işçi fabrikanın ambulanslarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Dev fabrikada üretim durdu! İş kazasında 1'i ağır 3 yaralı - Resim : 1

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FABRİKADA ÜRETİM DURDU

Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Leman Yıldırım’ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken diğer iki yaralının ise tedavilerinin özel hastanelerde sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Fabrikada üretim tedbiren durduruldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fabrika Kocaeli
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