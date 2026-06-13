Dervişoğlu'ndan üniter devlet vurgusu: Federalizm tartışması ülkemiz açısında tehdittir

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Ankara'da hukuk ve seçim işleri komisyonunun düzenlediği "İyilik için Adalet: Türk Hukuk Çalıştayı"nda açılış konuşmasını yaptı. Çalıştaya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Konuşmasında gündemin önemli başlıklarına değinen Dervişoğlu, hukukun bir siyasi görüşünün olamayacağını belirtti. Genel Başkan, çalıştayın bir parti içi etkinlik olmadığını "Hukuk, yalnız başına bir kurumun, bir meslek grubunun ya da bir partinin taşıyabileceği bir yük değildir. Hukuk, toplumun omurgasıdır ve omurganın her kemiği birbirine sıkı sıkıya bağlıdır" sözleri ile dile getirdi.

Hukukun kimse için farklılaştırılamayacağını hatırlatan Dervişoğlu, filozof Immanuel Kant'tan alıntı yaparak "Büyük Alman filozofu Immanuel Kant, hukuku yalnızca bir kural dizisi olarak görmez. Kant’a göre hukuk, özgür irade sahiplerinin bir arada var olmasını mümkün kılan, evrensel ilkelerin tüm toplamıdır. Kant, 'Başkasının özgürlüğüyle birlikte var olabilecek biçimde özgür ol' derken, hukuk devletinin bir tercih değil, aklî bir zorunluluk olduğunu ilan etmiştir. Bugün ülkemizde yaşananlara baktığımızda bu ilkenin ne kadar hayati olduğunu görüyoruz. Bir kişiyi yerinde tutmak amacıyla, Anayasa’nın çiğnenmesini, hukukun çiğnenmesini, demokrasinin ve millet iradesinin ayaklar altına alınmasını kabul edebilmek asla mümkün değildir. " diye konuştu.

Hukuka olan inancın zayıfladığını söyleyen Dervişoğlu, "Bizim amacımız, Türkiye’nin o hukuki asabiyesini yeniden inşa etmektir. İnsanların 'hukuk benim için de işler' diyebileceği bir düzeni kurmaktır" dedi.

DEVLET AKLI, İKTİDARIN HER HUKUKSUZLUĞUNA GİYDİRİLEN BİR DOKUNULMAZLIK ZIRHI DEĞİLDİR

Dervişoğlu konuşmasında iktidar kanadı tarafından sıkça dile getirilen 'Devlet aklı' ifadesine değindi. Dervişoğlu o sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Türk siyasetini zehirleyen, hesap vermeyen gizli güç merkezlerini meşrulaştıran 'derin devlet' safsatasını kökünden reddediyoruz. Bizim felsefemiz şudur: Bir devletin derini olmaz, hukuku olur. Devlet, vatandaşının önünde hesap vermekten kaçınan değil her kararını hukuki gerekçeyle ortaya koyan şeffaf bir varlıktır. Devlet aklı, iktidarın her hukuksuzluğuna giydirilen bir dokunulmazlık zırhı değildir. Devlet aklı, milletin tarih içinden süzülüp gelen ortak aklıdır. Devlet aklı, anayasal sadakattir. Bilge Kağan’ın 'il ve töre' uyarısında, Tonyukuk’un bağımsızlık siyasetinde ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesinde yatan öz tam da budur! Bu öz, kişilerin değil, kurumların, normların ve milletin iradesinin üstünlüğüdür.

"FEDERALİZM YA DA ÖZERKLİK TARTIŞMALARI ÜLKEMİZ AÇISINDAN TEHDİTTİR"

İşte bu kurucu vizyon doğrultusunda, çalıştayımızın on temel başlığında Türk hukukunun röntgenini çekecek ve reçetesini yazmaya çalışacağız: Üniter Devlet Yapısı ve Parlamenter Demokratik Sistemi ele alacağız. Bu konuda İYİ Parti’nin tutumu açıktır: Türkiye’nin üniter devlet yapısı, toprak bütünlüğünün ve milli birliğin kırmızı çizgisidir, güvencesidir. Federalizm ya da özerklik tartışmaları ülkemiz açısından bir tehdittir. Ancak biz üniter yapıyı savunurken, Meclis'in gücünü tek adama teslim etmeyi reddediyoruz. Yürütmenin yasamaya hesap verdiği, iktidarın sonsuz süremeyeceği, çoğulculuğu ve denetimi sağlayan bir Parlamenter Sisteme geçiş anayasal reformumuzun birinci önceliğidir. Hukuk devleti revizyonu ve insan hakları açısından şunu söylemek gerekir ki, insan hakları kağıt üzerinde kalamaz. İfade özgürlüğü anayasal güvence altındayken, gazeteciler yargılanıyorsa; örgütlenme özgürlüğü varken, sendikacılar gözaltına alınıyorsa, belediye başkanları sabah operasyonlarında, ensesinden bastırılarak tutuklanıyorsa, orada hukuk devleti yoktur."

(ANKA)