Denizli’de dehşet: 2 kişiyi kaçırıp darbeden 7 şüpheli tutuklandı
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde 2 kişiyi farklı zamanlarda silah zoruyla kaçırıp darbettikleri, çıplak fotoğraflarını çektikleri ve toplam 3 milyon lira gasbettikleri belirlenen 7 şüpheli tutuklandı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 2 kişinin farklı zamanlarda kar maskeli kişiler tarafından kaçırılarak darbedildiği ve para ile değerli eşyalarının gasbedildiği yönündeki şikayetler üzerine jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmada, mağdurların 7 kişi tarafından silah zoruyla kaçırıldığı belirlendi.
DERE YATAĞINDA DARBEDİP ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİLER
Şüphelilerin, kaçırdıkları kişileri dere yatağına götürdüğü, burada darbettikten sonra çıplak fotoğraflarını çektiği ve para ile haraç aldığı tespit edildi.
Teknik ve fiziki takip sonucunda kimlikleri belirlenen 7 şüpheli operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin 2 mağdurdan toplam 3 milyon lira aldığı ortaya çıktı.
KAÇIRACAKLARI KİŞİLERİ ÖNCEDEN TAKİP ETMİŞLER
Jandarma ekiplerinin çalışmasında şüphelilerin yalnızca kaçırma sırasında değil, öncesinde de hazırlık yaptığı belirlendi. Şüphelilerin, kaçırmayı planladıkları kişilerin evlerinin çevresinde kar maskeleriyle keşif yaptıkları tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K. (39), R.T.K. (25), V.A. (33), Y.T. (22), K.E.O. (29), E.S. (22) ve M.A. (51), çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)