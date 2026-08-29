Denizli’de dehşet: 2 kişiyi kaçırıp darbeden 7 şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 2 kişinin farklı zamanlarda kar maskeli kişiler tarafından kaçırılarak darbedildiği ve para ile değerli eşyalarının gasbedildiği yönündeki şikayetler üzerine jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmada, mağdurların 7 kişi tarafından silah zoruyla kaçırıldığı belirlendi.

DERE YATAĞINDA DARBEDİP ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİLER

Şüphelilerin, kaçırdıkları kişileri dere yatağına götürdüğü, burada darbettikten sonra çıplak fotoğraflarını çektiği ve para ile haraç aldığı tespit edildi.

Teknik ve fiziki takip sonucunda kimlikleri belirlenen 7 şüpheli operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin 2 mağdurdan toplam 3 milyon lira aldığı ortaya çıktı.

KAÇIRACAKLARI KİŞİLERİ ÖNCEDEN TAKİP ETMİŞLER

Jandarma ekiplerinin çalışmasında şüphelilerin yalnızca kaçırma sırasında değil, öncesinde de hazırlık yaptığı belirlendi. Şüphelilerin, kaçırmayı planladıkları kişilerin evlerinin çevresinde kar maskeleriyle keşif yaptıkları tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K. (39), R.T.K. (25), V.A. (33), Y.T. (22), K.E.O. (29), E.S. (22) ve M.A. (51), çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)