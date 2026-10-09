Denizin ortasında bu manzarayı görünce şaşkına döndüler

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Olay, saat 13.30 sıralarında Çanakkale’nin Kepez beldesi Boğazkent Mahallesi Lodos Sokak’ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil denize düştü. Otomobilin denize düşmesi çevrede bulunanların dikkatini çekerken, denizin ortasında aracı görenler şaşkınlık yaşadı. Olayı fark edenlerin ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis dalgıç ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL 3 SAATLİK ÇALIŞMAYLA DENİZDEN ÇIKARILDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, denize düşen otomobilin çıkarılması için çalışma başlattı. Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında denizdeki araca ulaşılırken, otomobilin sudan çıkarılması için vinç kullanıldı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından otomobil vinç yardımıyla denizden çıkarıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. (DHA)