Deniz Göktaş'ın ters kelepçeli görüntüleri yargıya taşındı!

"Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi sonrası hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın gözaltı sırasında ters kelepçelenmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Cumhuriyet'ten Rengin Temoçin'e konuşan Avukat Ömer Meşe tarafından bireysel olarak yapılan başvuruda, Göktaş'a hukuka aykırı şekilde ters kelepçe uygulandığı iddia edilerek, uygulamayı gerçekleştiren ve gözaltı görüntülerini kamuoyuna servis ettiği öne sürülen İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli hakkında "işkence", "eziyet" ve "zor kullanma yetkisinin aşılması" suçlarından soruşturma açılması talep edildi.

Suç duyurusu dilekçesinde, kamuoyuna yansıyan görüntülerde Göktaş'ın kolluk kuvvetlerine fiziksel direnç göstermediği, bu nedenle ters kelepçe uygulanmasını gerektirecek bir durumun bulunmadığı öne sürüldü.

Dilekçede, "Direnç göstermeyen kişiye uygulanan ters kelepçe, fizyolojik acıya neden olan ve anatomik sınırları zorlayan bir müdahaledir." ifadelerine yer verildi.

"KEYFİ BİR UYGULAMA"

Cumhuriyet gazetesine konuşan Avukat Ömer Meşe, Deniz Göktaş'ın resmi vekili olmadığını, ancak bir hukukçu ve yurttaş olarak başvuruda bulunduğunu belirtti.

Meşe, ters kelepçe uygulamasının Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 93'üncü maddesi ile Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 16'ncı maddesine aykırı olduğunu ileri sürerek, uygulamanın hukuki dayanağının bulunmadığını savundu.

Son dönemde benzer uygulamaların muhalif kimliğiyle bilinen kişiler hakkında yaygınlaştığını öne süren Meşe, bunun kişileri küçük düşürme ve kamuoyu nezdinde itibarlarını zedeleme amacı taşıdığını iddia etti.

GÖKTAŞ İSTANBUL'DA TUTUKLANIĞ TEKİRDAĞ'A SEVK EDİLDİ

Deniz Göktaş, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından Metris Cezaevi'ndeki işlemlerinin tamamlanması sonrası Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne sevk edildi.