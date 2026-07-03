Deniz Göktaş'ın gözaltına alındığı hafta göndermeli Cuma hutbesi: Diyanet paylaştı

Komedyen Deniz Göktaş'ın yurt dışı dönüşünde gözaltına alınması ve hakkında başlatılan soruşturma tartışılmaya devam ederken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Cuma hutbesindeki "mizah" vurgusu dikkat çekti.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş döneminde de gündemi ıskalamayan hutbeleriyle bilinen kurum, Safi Arpaguş yönetiminde de gündemi yakaladı.

DENİZ GÖKTAŞ'IN GÖZALTINA ALINDIĞI HAFTA GÖNDERMELİ CUMA HUTBESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Deniz Göktaş'ın gözaltına alındığı haftaya denk gelen "Yaz Kur'an Kursları" başlıklı son Cuma hutbesinde, modern çağın getirdiği tehditlere değinilirken "Modern çağın getirdiği tüketim kültürü, dijital mecraların bilinçsiz kullanımı, zaman zaman kutsallarımızın mizah adı altında alaya alınması, çocuklarımızı günden güne değerlerimizden uzaklaştırmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Hutbede ayrıca çocukların batıl inançlar, sapkın akımlar, bağımlılık ve akran zorbalığı riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilirken, bu tehditlere karşı en önemli çözümün dini ve ahlaki eğitim olduğu vurgulandı.

Yaz Kur'an kurslarının pazartesi günü başlayacağı hatırlatılarak ailelere çocuklarını kurslara yönlendirme çağrısı yapıldı.

DENİZ GÖKTAŞ YARIN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

"Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla hakkında resen soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, yurt dışından dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Göktaş'a emniyette ters kelepçe takıldığı görüldü. Göktaş'ın avukatı, müvekkilinin bugün saat 10.30'da hakim karşısına çıkacağını açıkladı.