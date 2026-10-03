Deniz Göktaş ve Kılıçdaroğlu görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı! “Danışmanı defalarca aradı”

“Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisi nedeniyle tutuklanan ve ilk duruşmasında tahliye edilen komedyen Deniz Göktaş’ın avukatı Mehmet Sinan Aslan, dava sürecinde adliyede yaşananları ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmenin perde arkasını anlattı. Aslan, Kılıçdaroğlu’nun danışmanının sabahın erken saatlerinden itibaren kendisini defalarca aradığını ve bu nedenle numarayı engellediğini söyledi.

88 GÜN SONRA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Gözaltına alınıp tutuklanan ve 88 gün sonra çıkarıldığı ilk duruşmada serbest bırakılan Deniz Göktaş’ın avukatı Mehmet Sinan Aslan, gazeteci Fatih Altaylı’nın programına konuk oldu.

Aslan, Göktaş’ın tutukluluk ve yargılama sürecine ilişkin açıklamalarda bulunurken, adliyede yaşandığını savunduğu usulsüz uygulamalar ile Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleşen görüşme öncesinde yaşananları da anlattı.

“25 YILLIK MESLEK HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM”

Aslan, henüz şüpheli konumundaki tutuklu bir kişinin üçüncü şahıslarla görüştürülmesinin yasalar ve güvenlik prosedürleri gereği mümkün olmadığını belirtti.

Aslan, "Ben 25 yıldır şu mesleği yapıyorum. Şüpheli bir tutukluyla üçüncü kişinin görüştürüldüğünü gerçekten hiç görmedim. Neden? Bir defa şüpheliyi korumak söz konusu. İki, şüpheli üzerinde telkinde bulunulmasın, baskıda bulunulmasın diyedir. İlaç verebilir, başka bir şey olabilir. Görüştürülmez. Kuraldır. Sadece avukat görüştürülür. Avukatınızı bile rica minnet görüyorsunuz." dedi.

“DANIŞMANI ENGELLEDİM”

Kılıçdaroğlu’nun danışmanı tarafından sabahın erken saatlerinden itibaren defalarca arandığını belirten Aslan, oluşan baskı nedeniyle numarayı engellediğini ifade etti.

Aslan, adliyeye geldiklerinde Kılıçdaroğlu’nun "hiçbir resmi görevi veya yetkisi olmamasına rağmen saat 08.00’den itibaren içeride bekletildiğini" söyledi.

“BENİ KİMSE KULLANSIN İSTEMİYORUM”

Savcılık işlemleri sırasında durumu Göktaş’a aktardığını belirten Aslan, Göktaş’ın Kılıçdaroğlu ile görüşme talebini kabul etmediğini söyledi.

“ZORLA GÖRÜŞTÜRDÜLER”

“Deniz’e ‘Kemal Kılıçdaroğlu burada. Belki istersin görüşmeyi’ dedim. O da ‘Yok asla, beni kimse kullansın istemiyorum’ dedi.” Aslan, daha sonra cezaevinde Göktaş ile yaptığı görüşmede, Göktaş’ın kendisine Kılıçdaroğlu ile görüştürüldüğünü söylediğini aktardı. Aslan, "Deniz’e cezaevine gideceğimi söyleyip mesajı olup olmadığını sordum. 'Neşemizi çalamazlar, bunu deyin' dedi. İkincisi de 'Beni Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştürdüler' dedi. Duruşmadan önce görüştürmüşler. 'Ben de bir sal CHP’yi dedim' dedi. Sonra CHP bunu yalanlayınca kendimden tereddüt edip aynı gece tekrar gittim. Deniz iddiaları teyit etti. Üstelik orada polis memurları Deniz’e 'Kendinden yaşlı bir insana bu kadar sert, kaba davranmasaydın' demiş. Deniz de 'Zorla görüştürdüler, ne münasebet' yanıtını vermiş." ifadelerini kullandı.

Aslan ayrıca, Göktaş’ın kendisine polis memurlarının “Kendinden yaşlı bir insana bu kadar sert, kaba davranmasaydın” dediğini aktardı. Göktaş’ın ise buna karşılık, “Zorla görüştürdüler, ne münasebet” yanıtını verdiğini söyledi.