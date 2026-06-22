Demirtaş Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek mi? Son mesajında tavrını açıklamıştı

Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasına neden 'dokunulmazlık' kararından pişman olmadığını açıklamasının ardından yoğun biçimde eleştiri toplamaya devam ediyor.

CHP'nin butlan MYK'sında yer alan Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Habertürk yayınında konuşan Saraç açıklamasında, "Önümüzdeki günlerde Kemal Bey, Edirne Cezaevi'nde Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Siz gülmeye devam edersiniz. Kemal Bey'in karşısında gülenleri geçmişte gördük. Bence dikkat etmek lazım. Selahattin Demirtaş ziyaretinin ardından Kemal Bey'in açıklamasını hep beraber dinleriz" ifadelerini kullanmıştı.

DEMİRTAŞ KILIÇDAROĞLU'NU KABUL EDECEK Mİ? TAVRINI AÇIKLAMIŞTI

Saraç'ın açıkladığı son gelişmenin ardından söz konusu ziyareti Demirtaş'ın kabul edip etmeyeceği merak edildi. Nitekim Demirtaş, 20 Kasım 2025 tarihinde cezaevinden kaleme aldığı mektubunda bundan sonra kendi arkaşları hariç hiçbir siyasetçi ve avukatla görüşmeyeceğini ifade etmişti.

DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASINDAN PİŞMAN OLMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Kılıçdaroğlu butlan kararının ardından Sözcü TV'de katıldığı ilk röportajında Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde verdiği "evet" oyundan pişman olmadığını dile getirmiş, bu açıklamasına yoğun tepki gösterilmesinin ardından açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da Halk TV'de katıldığı programda Kılıçdaroğlu'ndan özür beklediklerini belirtmişti.