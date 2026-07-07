DEM Parti’den NATO'ya karşı yürüyüş çağrısı

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DEM Parti, NATO'ya karşı karşı bugün saat 19.00'da Taksim AKM önünde buluşarak Dolmabahçe'ye yürüyeceklerini duyurdu.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla NATO'ya karşı Dolmabahçe'ye yürüyoruz" denildi. Paylaşımda, emperyalist savaş politikalarına, askeri işgallere ve halkları yoksullaştıran ekonomik düzene karşı ses çıkarma vurgusu yapıldı.

"DOLMABAHÇE'YE YÜRÜYORUZ"

"68'in geleneğini sürdürüyoruz, Dolmabahçe'ye yürüyoruz" denilen paylaşımda vatandaşlar bugün (7 Temmuz Salı) saat 19.00'da Taksim AKM önünde bir araya gelecek. Kitle, buradan Dolmabahçe'ye doğru yürüyüşe geçecek.

"TAKSİM AKM ÖNÜNDE BULUŞUYORUZ"

Partinin açıklamasında, "İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla NATO'ya karşı Dolmabahçe'ye yürüyoruz. Emperyalist savaş politikalarına, işgallere ve halkları yoksullaştıran düzene karşı bugün saat 19.00'da Taksim AKM önünde buluşuyoruz." denildi.