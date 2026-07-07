Saray'dan NATO zirvesinde Çin menşeli hediyelik termos

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ni takip etmek üzere akredite olan basın mensuplarına özel bir hediye çantası dağıttı. Cumhuriyet gazetesinden Batu Bozkürk'ün haberine göre, zirveye özel olarak hazırlanan bu çantanın içerisinde gazeteciler için çeşitli hatıra eşyaları ve günlük kullanıma uygun ürünler yer aldı.

ÇİN MENŞELİ LÜKS TERMOS VE İKRAMLIKLAR

Çantadan çıkan ve dikkat çeken bir diğer ürün ise piyasa değeri yaklaşık 2500 lira olduğu belirtilen dünyaca ünlü Stanley marka termos oldu. Üzerinde NATO Ankara Zirvesi logosu bulunan termosun alt kısmında "Menşei: Çin" ibaresinin yer aldığı görüldü. Dağıtılan pakette yalnızca hatıra eşyaları değil; aynı zamanda not defteri, kalem, kupa, 50 gram fındık ve lokum gibi ikramlıklar da yer aldı. Tüm bunlara ek olarak, küçük bir bakım çantası içerisine el kremi, kolonya ve ıslak mendil de eklendi.

ATATÜRK BASKISI OLMAYAN HATIRA PARALAR

Hediye paketinin en çok konuşulan parçalarından biri, zirve anısına özel olarak bastırılan madeni para oldu. Altın kesesi içinde gazetecilere sunulan 5 Türk Lirası değerindeki hatıra paranın üzerinde Atatürk baskısının bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. İlk etapta 100 bin adet basıldığı belirtilen bu özel paranın, zirve süresince darphane tarafından 400 bin adet daha üretilerek toplamda 500 bin adede tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.