DEM Parti çerçeve yasa için tarih açıkladı!

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, düzenlediği basın toplantısında İmralı sürecine dair yasal adımlar hakkında açıklama yaptı. İktidarın "terörsüz Türkiye" şeklinde isimlendirdiği süreç kapsamında hazırlanacak olan çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ne zaman sunulacağı konusunda bir mutabakata varıldığını belirtti. Doğan, "Çerçeve yasayla ilgili mutabakat sağlandı. Sağlanan mutabakat zamanlamayla ilgili. Takvimiyle ilgili net bilgiler yok. Çerçeve yasa 'Meclis çalışmalarına ara vermeden Temmuz ayında gündeme alınmalı' dedik. Bu konuda mutabakat sağlandığını söyleyebilirim. Nasıl gelecek bu kritik bir soru" ifadelerini kullandı.

İMRALI İDDİALARINA KESİN YALANLAMA

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yasa taslağını incelediği ve onayladığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Ayşegül Doğan, DEM Parti İmralı Heyeti'nin yaklaşık kırk gündür herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini söyledi. Doğan, "DEM Parti İmralı Heyeti neden 40 gündür sayın Öcalan ile görüşmüyor? Asılsız haberler diyoruz çünkü heyetimizin yaptığı görüşmeler neticesinde bizimle paylaşılan bir taslak yok. Biz yasal çerçevenin kapsamını, içeriğini bilmiyoruz. Sayın Öcalan ile görüşüldüğü, bu taslağı onayladığı söyleniyor. Bu bilgiyi nasıl teyit edeceğiz? Kamuoyu bu bilgiye nasıl erişebilir?" diye sordu.

"TARİH BOYUNCA MİZAH ZALİMLERİN KABUSU OLMUŞTUR"

Toplantıda, "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisindeki bazı esprileri sebebiyle hedef gösterilen ve ardından gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş'ın durumu da konuşuldu. Ayşegül Doğan konu hakkında, "Deniz elbette özgür olmalı, tüm Denizler özgür olmalı. Tarih boyunca mizah zalimlerin kâbusu olmuştur. Ne ters kelepçe, ne hapishane ne de gözaltı tarihte mizah yapanların, mizah yapmaktan vazgeçmelerine neden olamamıştır." dedi.