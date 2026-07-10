Define aramak için girdiği mağarada kaybolmuştu: Cansız beden bulundu

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Çorum'da 5 arkadaşıyla birlikte girdiği mağarada kaybolan İ.A. için başlatılan arama çalışmaları ikinci gününde de devam etti.

Çalışmalar sonucunda İ.A.'nın girdiği mağarada bir cansız beden olduğu belirlendi.

MAĞARADA CANSIZ BEDEN BULUNDU

Perşembe günü Çorum merkeze bağlı Kavacak Köyü yakınlarındaki bir mağaraya 5 arkadaşıyla birlikte giren İ.A. gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, beraberindeki 5 kişiyi "kaçak kazı" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alırken kaybolan İ.A. için de arama kurtarma çalışması başlattı.

Arama çalışmalarının ikinci gününde, söz konusu mağarada bir cansız beden tespit edildi.

KİMLİK TESPİTİ YAPILAMADI

Cesedin kayıp İ.A.'ya ait olabileceği değerlendirilirken, resmi kimlik tespitine ilişkin yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

Öte yandan, cesedin bulunduğu bölümde gaz sızıntısı olduğu ve mağara içerisinde patlayıcı madde bulunabileceği iddiaları nedeniyle ekiplerin kontrollü bir çalışma yürüttüğü belirtildi.

Bu güvenlik önlemleri sebebiyle cesedin henüz bulunduğu bölgeden çıkarılamadığı bildirildi.

Sarp bir arazide yer alan ve girişinden itibaren 100 metreden fazla aşağı inilen mağaradaki kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)