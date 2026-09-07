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Halk TV Türkiye Darbedilen kadına yardım etmek isterken bıçaklandı

Darbedilen kadına yardım etmek isterken bıçaklandı

Adıyaman'da sokak ortasında bir kadın darbedilirken müdahale etmek isteyen yoldan geçen U.Y., saldırgan tarafından bıçaklanarak yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan şüphelinin peşine düştü.

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Adıyaman'ın Eskisaray Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir şüpheli sevgilisini darbetmeye çalıştığı sırada yoldan geçen U.Y. araya girdi. Müdahale etmek isteyen U.Y., saldırgan tarafından bıçaklanarak yaralandı.

KANLAR İÇİNDE KALAN YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. U.Y., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan U.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN KAÇTI, POLİS PEŞİNDE

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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SALDIRI ANI KAMERADA

Yaşanan bıçaklanma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler, olayın aydınlatılması için incelenirken, soruşturma sürüyor.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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