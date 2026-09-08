Daha 14 yaşındaydı! MESEM'de bir çocuk işçi daha öldü, acı bilanço 61 oldu

Türkiye’de çocuk işçi ölümlerini bitmek bilmiyor. Hatay’ın Samandağ ilçesinde faaliyet gösteren bir oto tamir atölyesinde meydana gelen feci patlama, 14 yaşındaki stajyer öğrenci Tunç Çam’ın hayatını elinden aldı.

KLİMA GAZI BASILIRKEN PATLAMA OLDU

Edinilen bilgilere göre acı olay, atölye içerisinde bir otomobile klima gazı basıldığı sırada yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen şiddetli patlama sonucu, oradaki stajyer olduğu öne sürülen çocuk ağır şekilde yaralandı.

Yaşanan patlamanın ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen 14 yaşındaki Tunç Çam kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

MESEM KAPSAMINDA ÇALIŞIYORDU

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nde yer alan habere göre, hayatını kaybeden Tunç Çam’ın Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında stajyer öğrenci olarak oto tamirhanesinde çalıştığı belirtildi.

Eğitim adı altında ağır iş kollarında çalıştırılan çocukların yaşadığı riskler, bu acı olayla bir kez daha gözler önüne serildi.

ACI BİLANÇO GİT GİDE AĞIRLAŞIYOR

İSİG Meclisi’nin verilerine göre bu kahredici kayıp, Türkiye genelinde bu yıl içerisinde tespit edilebilen 61. çocuk işçi ölümü olarak kayıtlara geçti. 14 yaşındaki bir çocuğun daha yaşamını yitirmesi, çalışma hayatındaki güvenlik zafiyetlerini ve çocuk işçiliğinin vardığı boyutu bir kez daha acı bir şekilde kanıtladı.