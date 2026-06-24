'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı'nın cezası belli oldu! Ters kelepçe ile gözaltına alınmıştı

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları'nın 'Genel Başkanı' olarak tanıtan Ferhat Aydoğan isimli şahıs, beraberindeki grupla birlikte bir alışveriş merkezine giderek yetkisiz bir şekilde iş yerlerini denetlemişti. Görüntülerin sosyal medyada büyük tepki çekmesi üzerine , Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık, Ferhat Aydoğan hakkında devletin resmi makamlarının yetkilerini izinsiz kullandığı gerekçesiyle ‘Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi’ suçundan arama, el koyma ve gözaltı kararı çıkardı. Düzenlenen operasyon kapsamında kendini başkan olarak tanıtan Ferhat Aydoğan'ın yanı sıra, o sırada yanında bulunan E.V., S.A.A., M.G., E.V. ve Y.Y. isimli 5 şüpheli daha emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

EV HAPSİ VE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüphelinin akıbeti belli oldu. Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne tarafından şüpheliler hakkında yargı kararını verdi. 6 kişi 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkmama' şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.