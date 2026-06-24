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Halk TV Türkiye 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı'nın cezası belli oldu! Ters kelepçe ile gözaltına alınmıştı

'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı'nın cezası belli oldu! Ters kelepçe ile gözaltına alınmıştı

Kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtarak bir alışveriş merkezinde yetkisiz denetim yapan Ferhat Aydoğan ve 5 kişi hakkında 'ev hapsi' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' kararı verildi.

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'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı'nın cezası belli oldu! Ters kelepçe ile gözaltına alınmıştı
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Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları'nın 'Genel Başkanı' olarak tanıtan Ferhat Aydoğan isimli şahıs, beraberindeki grupla birlikte bir alışveriş merkezine giderek yetkisiz bir şekilde iş yerlerini denetlemişti. Görüntülerin sosyal medyada büyük tepki çekmesi üzerine , Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık, Ferhat Aydoğan hakkında devletin resmi makamlarının yetkilerini izinsiz kullandığı gerekçesiyle ‘Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi’ suçundan arama, el koyma ve gözaltı kararı çıkardı. Düzenlenen operasyon kapsamında kendini başkan olarak tanıtan Ferhat Aydoğan'ın yanı sıra, o sırada yanında bulunan E.V., S.A.A., M.G., E.V. ve Y.Y. isimli 5 şüpheli daha emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı'nın cezası belli oldu! Ters kelepçe ile gözaltına alınmıştı - Resim : 1

'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı'nın ters kelepçe ile yakalandığı anlar!'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı'nın ters kelepçe ile yakalandığı anlar!

'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı'nın cezası belli oldu! Ters kelepçe ile gözaltına alınmıştı - Resim : 3

EV HAPSİ VE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüphelinin akıbeti belli oldu. Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne tarafından şüpheliler hakkında yargı kararını verdi. 6 kişi 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkmama' şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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