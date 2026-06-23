'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı'nın ters kelepçe ile yakalandığı anlar!

'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' sıfatı ile bir AVM'de korumaları ile denetim yaptığı görüntülerinin ardından hakkında gözaltı kararı verilen Ferhat Aydoğan'ın Ankara'da Gasp Büro tarafından ters kelepçe ile yakalandığı anlar paylaşıldı.

6 şüphelinin yakalanmalarının ardından yine ters kelepçeli şekilde Gasp Büro'nun önünde sıralandığı anlar da paylaşılan fotoğraflar arasında yerini aldı.

"KAMU GÖREVİNİN USULSÜZ ÜSTLENİLMESİ" SUÇU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydoğan'ın AVM'deki denetim görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltı kararı vermişti.

2024 YILINDA SAHTE KİMLİK SORUŞTURMASINDAN TUTUKLANMIŞTI

Ferhat Aydoğan adlı kişinin, İçişleri eski bakanı Ali Yerlikaya tarafından 12 Temmuz 2024 tarihinde, ‘‘Gereği yapıldı’’ sözleri ile tutuklandığı biliniyor. Dönemin Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı Aydoğan ile yardımcısı Ergin Vançin’in İçişleri Bakanlığı adına sahte kart bastırdıkları için tutuklandığı açıklanmıştı.