Çocukların oyunu faciayla bitti: 6 yaşındaki Yusuf'tan acı haber!

Giresun'un Espiye ilçesinde oyun oynadıkları sırada menfezdeki suya düşen 2 çocuktan 6 yaşındaki Yusuf Erdem Arslan yaşamını yitirdi. Boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki Z.S.G.'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Espiye ilçesine bağlı Çalkaya köyünde meydana geldi. Yusuf Erdem Arslan ile arkadaşı Z.S.G., oyun oynadıkları sırada eski değirmenin yakınında bulunan su dolu menfeze düştü. Çevredekilerin fark ederek sudan çıkardığı çocuklar için sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çocuklara ilk müdahaleyi yaptı.

6 YAŞINDAKİ YUSUF HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından iki çocuk da hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 6 yaşındaki Yusuf Erdem Arslan yaşamını yitirdi. Boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki Z.S.G. ise Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)