Çocuklar Duymasın oyuncusu itirafçı olmuştu: Mahkemede ağız değiştirdi

"Çocuklar Duymasın" dizisinde 'Tolga' karakteriyle tanınan ve İBB soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen oyuncu Serkan Balbal, davanın 87'nci gününde mahkemede savunma yaptı. Daha önce savcılıkta tutuklu iş insanı Murat Kapki hakkında suçlamalarda bulunan Balbal, duruşmada geri adım atarak Kapki hakkında hiçbir suçlamada bulunmadı.

Balbal savunmasında, "Murat Kapki benim yakın arkadaşım ve dostumdur, bunu hiçbir zaman inkar etmem. Ama ben Murat Kapki’nin işlediği iddia edilen suçların ortağı değilim, Murat’ın belediyeyle yaptığı iddia edilen işlerin bir tarafı olmadım" ifadelerini kullandı.

3 AY CEZAEVİNDE KALDI, ETKİN PİŞMANLIKTAN TAHLİYE OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturmasında gözaltına alınan Serkan Balbal, 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra 'etkin pişmanlık' ifadesi vererek tahliye edilmişti. Balbal, Ekrem İmamoğlu ve Murat Kapki'nin de salonda hazır bulunduğu 436 sanıklı davanın 87'nci gününde kürsüye çıktı. Gerçek adı Hamit Serkan Balbal olan oyuncu, savunmasında "Savcıya bildiklerimi daha net anlattım ve tahliye oldum" dedi.

İBB İLE İŞ YAPMADIĞINI VE GELİR KAYNAKLARINI ANLATTI

Balbal, sinema ve reklam sektöründeki faaliyetlerini aktararak edindiği malları 2008-2019 yılları arasındaki çalışmalarından kazandığını, tapu kayıtlarının da bunu doğrulayacağını beyan etti.

2019'da pandeminin etkileri nedeniyle şirketini kapattığını belirtti. 2019 sonrası ticari faaliyeti olmadığını, geçimini kira gelirleri ve finansal yatırımlarıyla sağladığını ifade eden Balbal 2022 yılında Murat Kapki ile Radyo Gol, FC ve Lounge isimli radyoların kurulumunda ortak hareket ettiklerini, ardından ortaklıktan ayrıldığını dile getirdi. Ayrıca Beşiktaş Stadyumu çevresindeki reklam alanlarının kiralanması işini de Kapki ile birlikte gerçekleştirdiklerini, aralarındaki borç ve alacak mahsuplaşmasını 2024 sonunda bir gayrimenkul devriyle kapattıklarını söyledi.

"MURAT KAPKİ BENİM YAKIN ARKADAŞIM VE DOSTUMDUR"

Soruşturma sürecinde verdiği ifadelere açıklık getiren Serkan Balbal, kürsüde şu beyanlarda bulundu:

"Murat Kapki benim yakın arkadaşım ve dostumdur, bunu hiçbir zaman inkar etmem. Ama ben Murat Kapki’nin işlediği iddia edilen suçların ortağı değilim, Murat’ın belediyeyle yaptığı iddia edilen işlerin bir tarafı olmadım. Hayatımın hiçbir döneminde İBB’den ihale almadım, hiçbir belediyeyle iş yapmadım, belediyeden para kazanmadım, belediye çalışanıyla da iş yapmadım. Hakkımdaki iddiaların önemli bir bölümü Berat Kapki’nin yorumlarına dayanmaktadır."

Etkin pişmanlık ifadesindeki "Murat İBB'den çok büyük paralar kazandı" beyanı ve "Olağanüstü bir artış mı yaşandı?" sorusu hatırlatılan Balbal, "Biz Murat'la 2009'da tanıştık. O zaman da Acarkent'te villası vardı" şeklinde yanıt verdi.

Emniyette kendisine gösterilen fotoğrafa ilişkin ise "O zaman da söyledim, Murat yurt dışına kaçmaz, çünkü eşi ve çocuklarını bırakmaz" dedi.

SAVCININ MURAT ONGUN SORUSUNA İSE BÖYLE YANIT VERDİ

Duruşmada savcı, Balbal'ın daha önceki beyanlarında Murat Kapki'nin Murat Ongun ile arasının açık olduğunu söylediğini hatırlattı ve Emrah Bağdatlı ile ilişkisine dair de soru yöneltti.

Hamit Serkan Balbal şu ifadeleri kullandı:

"Emrah Bağdatlı'yla olmadığını, o yüzden hani hiçbir bağının olmadığını biliyorum az çok. Ama Murat Ongun ile ilgili arasının kötü olduğunu, yani kendisiyle sohbetlerimizde kendisine her zaman hani ağır ithamlarda bulunduğunu bildiğim için söyledim."

NE OLMUŞTU?

Serkan Balbal, Haziran 2025'te verdiği etkin pişmanlık ifadesinde, 2023 başlarında Murat Kapki ile araçtayken Tuncay Yılmaz'ın aradığını ve İmamoğlu İnşaat'tan kendilerine 2 villa yazıldığını söylediğini öne sürmüştü.

Balbal o dönemdeki ifadesinde, Kapki'nin bu villalardan birini kendisine teklif ettiğini ancak reddettiğini, Kapki'nin villaları operasyon öncesinde Zeynep Tezcan'a devrettiğini ve İBB işleriyle zenginleştiğini iddia etmişti.

Bugünkü duruşmadaki savunmasında ise bu iddiaları yenilemeyerek Kapki ve diğer tutuklulara yönelik herhangi bir suçlamada bulunmadı.