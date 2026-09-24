İBB davasında ikinci celsenin 23. günü: Tutuksuz sanıklar savunmalarında neler söyledi?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB davasında 2. celsenin 23. duruşması bugün Silivri'de görülecek. Dünkü duruşmada yaşanan UYAP erişim sorunu nedeniyle duruşma erken bitmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB davasında 2. celsenin 23. duruşması bugün Silivri'de görülecek. Bugünkü duruşmada, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmesi bekleniyor.
Duruşmanın 22. gününde UYAP sistemine erişilememesi nedeniyle duruşma başlayamamış ve ikinci celsenin bugüne bırakılmasına karar verilmişti.
Davanın 22. gününde, Ekrem İmamoğlu sanıklardan Turgut Tuncay Özbilgin'e soru sormak için söz almış ve iddianamede yer alan "sistem" tanımlamasına tepki göstermişti.
Ekrem İmamoğlu, "Sistem diye bir şey üretilmiş. Bu ifadelerle birlikte iddia makamının yaratıcı üslubuyla literatüre geçmiş" ifadelerini kullanmıştı.
Halk TV muhabiri Gamze Altunay, İBB davasının ikinci celsesinin 23. gününde Silivri'deki duruşma salonunda yaşananları dakika dakika aktarıyor...