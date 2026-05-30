Çocuk evlerindeki saldırıya SES'ten tepki geldi: 'Tasarruf öldürür'

Olay, 27 Mayıs’ta Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı İlk Kabul Uludağ Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde meydana geldi. Kurumda görevli sosyal hizmet emekçilerine yönelik fiziksel bir saldırı yaşandı.

Saldırının ardından KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Bursa Şubesi yazılı bir açıklama yaparak yaşanan duruma sert tepki gösterdi.

"YANLIŞ POLİTİKALARIN VE TASARRUF TEDBİRLERİNİN SONUCU"

Bakanlığın izlediği yanlış politikalara dikkat çekilen ve sosyal hizmet emekçilerinin kurum içinde ve dışında birçok güvenlik riskiyle karşı karşıya bırakıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bursa Uludağ Çocuk Evleri'nde yaşanan şiddet olayı, yanlış politikaların ve tasarruf tedbirlerinin açık bir sonucudur! Ne emekçinin can güvenliği ne de çocukların huzuru bütçe kısıtlamalarına feda edilemez. Yaşanan bu sürecin sonuna kadar takipçisiyiz, arkadaşlarımızın yanındayız!

"UYARILARIMIZ DİKKATE ALINMIYOR"

Yapılan açıklamada, benzer sorunların yakın geçmişte de yaşandığı kuruluşta çözüm için yetkililer tarafından hiçbir önlemin alınmadığı belirtildi.

Mevcut güvenlik sorunlarına rağmen bayram boyunca kapasite üstü hizmet veren kuruluşta sadece 1 bakım personelinin ve toplamda yalnızca 3 personelin görevlendirilmesinin açık bir ihmal olduğu vurgulanarak sorumluların hesap vermesi istendi.

Ayrıca, sosyal hizmetlerin planlanmasının tasarruf tedbirlerinin dışında tutulması gerektiği ifade edildi.