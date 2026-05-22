Sağlıkta şiddetin cezası taksite bağlandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Doktor İrem Sarıkaya'nın (27) devlet hastanesinin acil servisinde darbedildiği olaya ilişkin açılan davada karar açıklandı. İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklardan Yağmur A. (21) doktora yönelik yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından 24 eşit taksitle toplam 137 bin 200 lira adli para cezasına çarptırıldı. Diğer sanık Sinem C.'ye (23) ise 'hakaret' suçundan indirimli olarak 530 gün adli para, 'tehdit' suçundan indirimle 11 ay 7 gün hapis cezası verilip, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

ACİL SERVİSTE BAŞLAYAN TARTIŞMA VE FİZİKSEL ŞİDDET

Olay, 15 Ekim 2024'te Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İlk görev yeri olan hastanenin acil servisinde görev yapan 2 yıllık Doktor İrem Sarıkaya ile hastaneye gelen Sinem C. (23) ve Yağmur A. arasında tartışma çıktı. Doktorun 'beyaz kod' bildirimi yapması sonrası 2 kişi, hastaneden ayrıldı.

Bir süre sonra iki kişi, tahlil sonuçlarını almak üzere hastaneye dönünce taraflar arasında tekrar tartışma çıktı. Bu esnada saçı çekilerek kopartılan Doktor İrem Sarıkaya, darbedildi. Hastaneye gelen polis ekipleri, Sinem C. ile Yağmur A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yağmur A. tutuklandı, Sinem C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞİDDET ANI SAKLANAMADI: GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Doktor Sarıkaya'nın darbedildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına girdi. Kayıtlarda; sanıkların hastanenin acil kapısının önünde beklediği, bir süre sonra Sarıkaya'nın geldiği, taraflar arasında tartışma çıktığı, büyüyen kavgaya hastane polisi ile özel güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği anlar yer aldı.

Aynı görüntülerde, Yağmur A.'nın Doktor Sarıkaya'nın saçını çekerek kopardığı ve ardından yere düşürdüğü görüldü. Ayrıca Yağmur A.'nın, Doktor Sarıkaya'dan sağlık çalışanları ile güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle uzaklaştırıldığı da kayıtlara yansıdı.

İLK DURUŞMADA GELEN TAHLİYE KARARI

Olayın ardından başlatılan soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte Cumhuriyet Savcılığı iddianameyi hazırladı. Yağmur A. hakkında 'Sağlık çalışanı kadına karşı basit yaralama, hakaret ve tehdit', Sinem C. hakkında ise 'Sağlık çalışanına karşı alenen hakaret ve tehdit' suçlarından dava açıldı.

Yağmur A. ve Sinem C.'nin yargılanmalarına İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İlk duruşmada sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. Mahkeme, bu ilk duruşmada tutuklu sanık Yağmur A.'nın tahliyesine karar verirken, Sinem C.'nin de üzerindeki adli kontrol şartını kaldırdı.

MAHKEMENİN CEZA HESABI VE TAKSİTLENDİRME KARARI

İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçen günlerde görülen karar duruşmasında sanıkların cezaları belirlendi. Mahkeme, sanık Yağmur A.'yı doktora yönelik basit yaralama suçundan önce 270 gün adli para cezasına çarptırdı. Suçun kamu görevlisine ve sağlık personeline karşı işlenmiş olması nedeniyle ceza artırılarak 607 gün adli para cezasına çevrildi. Sanık Yağmur A.'nın sabıkasının bulunmaması gerekçesiyle indirim uygulanarak ceza 505 gün adli para cezası karşılığı olan 50 bin 500 liraya düşürüldü. Sanığa, 'doktora yönelik hakaret' suçundan ise indirimle birlikte 530 gün adli para cezası verilerek bu ceza da 53 bin lira para cezasına çevrildi.

Sanık Yağmur A., 'doktora yönelik tehdit' suçundan ise 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Uygulanan indirimle bu ceza önce 11 ay 7 gün hapse, sonrasında ise 33 bin 700 lira adli para cezasına dönüştürüldü. Hakim, Yağmur A.'ya verilen tüm para cezalarının toplamı olan 137 bin 200 liranın 24 ay eşit taksitle ödenmesine hükmetti.

Diğer tutuksuz sanık Sinem C. ise doktora yönelik hakaret suçundan indirimle 530 gün adli para cezası, doktora yönelik tehdit suçundan ise indirimle 11 ay 7 gün hapis cezası aldı. Mahkeme, Sinem C. hakkındaki her iki ceza kararı için de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. (DHA)