Çocuğu istismar eden müftünün hapis cezası kesinleşti! Erbaş imzayla göreve iade etmişti

Eskişehir Beylikova eski ilçe müftüsü İshak Yıldırım hakkında "Çocuğa karşı zincirleme cinsel taciz" suçundan verilen 2 yıl 3 ay hapis cezası, İstinaf Mahkemesi tarafından yerinde bulundu. İstinaf, karara yönelik itirazları reddederek yerel mahkemenin hükmünü onadı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Yıldırım hakkındaki mahkumiyet kararı 24 Haziran 2026 tarihinde kesinleşti. Ceza, infaz işlemlerinin başlatılması amacıyla 7 Eylül 2026'da Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Kesinleşen ceza doğrultusunda, Yıldırım'ın "Memuriyetten çıkarılması" gerektiği belirtildi.

69 GÜN TUTUKLU KALDIKTAN SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre olay, İshak Yıldırım'ın Eskişehir'deki bir imam hatip ortaokulunda din derslerine girdiği sırada yaşandı. Yıldırım, 12 yaşındaki 7'nci sınıf öğrencisi çocuğu cinsel istismar ve tacize maruz bırakmakla suçlandı. Çocuk, maruz kaldığı eylemleri 7 Ocak 2025 tarihinde karakola giderek anlattı. Şikâyet üzerine gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Yıldırım, ilk etapta adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Ocak 2025 tarihinde müftünün tutuklandığını bildirdi. Ancak mahkeme heyeti, "Suç vasfının sanık lehine değişme ihtimali olduğu" gerekçesini göstererek Yıldırım hakkında 69 gün sonra tahliye kararı verdi.

Dava sürecinde dinlenen tanıklar ise Müftü Yıldırım'ın öğrencileri gezi adı altında Battalgazi Türbesi'ne götürdüğünü ve çocuğu bu alanda da taciz ettiğini aktardı.

DİYANET İADE ETTİ, HALK PROTESTO ETTİ

Hakkındaki adli yargılama sürerken Diyanet İşleri Başkanlığı idari bir adım attı. Açığa alınmış olan İshak Yıldırım, doğrudan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın imzasının yer aldığı kararla göreve iade edildi ve Sinop'a vaiz olarak atandı. Söz konusu görevlendirme, Sinop'ta halkın düzenlediği kitlesel eylemler ve protestolar sonucunda geri çekildi; tepkiler üzerine Yıldırım Sinop'taki vaizlik görevine başlayamadı.

Göreve başlatılamamasına rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki memuriyet kaydı devam eden Yıldırım, yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında mahkeme heyeti karşısına çıktı. Mahkeme, sanığa "Çocuğa karşı zincirleme cinsel taciz" suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Çocuğa karşı istismar suçlamasından ise Yıldırım hakkında beraat kararı verilerek dosya İstinaf'a taşındı. İstinaf Mahkemesi'nin itirazları reddetmesiyle Yıldırım'ın taciz suçundan aldığı hapis cezası kesinleşmiş oldu.