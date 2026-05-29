Çinli taykonotlar uzaydan Dünya'ya rekorla döndü

Bugün Pekin saatiyle tam 14.44'te Tiangong Uzay İstasyonu'ndan ayrılan Shenzhou-22, Çin'in kuzey kesimindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi sınırlarında yer alan Dongfeng iniş bölgesine güvenli bir iniş gerçekleştirdi.

Yörünge ve itki modüllerinden ayrılan geri dönüş kapsülü, ana paraşütünün açılmasıyla birlikte sorunsuz bir şekilde yere ulaştı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ, EKİP TAHLİYE EDİLDİ

İnişin ardından kapsülden ilk olarak görev komutanı Zhang Lu adımını attı. Ardından diğer taykonotlar Wu Fei ve Zhang Hongzhang da güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) tarafından yapılan açıklamada, tüm ekibin sağlık durumunun gayet iyi olduğu ve misyonun tam bir başarıyla noktalandığı belirtildi.

REKOR KIRILDI

Ekibin bu görevle Çinli taykonotlar arasında uzayda en uzun süre kalma rekorunun yeni sahibi olduğu bildirildi.

DÖNÜŞ KAPSÜLÜNÜN CAMINA UZAY ÇÖPÜ ÇARPMIŞTI

Bu başarılı geri dönüşün arkasında uzayda yaşanan zorunlu bir araç değişimi bulunuyor. Süreç, Shenzhou-21 ekibinin 31 Ekim 2025'te istasyona gönderilmesiyle başlamıştı. Ancak o esnada istasyonda görev yapan bir önceki ekip olan Shenzhou-20'nin dönüş kapsül camına uzay çöpü isabet etti.

Aracın Dünya'ya dönmesi riskli bulununca, Shenzhou-20 taykonotları 14 Kasım 2025 tarihinde istasyona yeni gelen Shenzhou-21 aracıyla yeryüzüne geri gönderildi.

Bu plansız değişim nedeniyle istasyonda kalan Shenzhou-21 ekibinin de geri dönebilmesi için 25 Kasım 2025'te Shenzhou-22 uzay aracı istasyona fırlatılmıştı. (DHA)