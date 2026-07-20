CHP'li Gökan Zeybek'ten İzmit Belediyesi tepkisi: Halkın iradesini adaletsizliğe teslim etmeyeceğiz

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in gözaltına alınmasının ardından bir açıklama yaptı. Zeybek, CHP'li belediyelere yönelik operasyonların son halkasının İzmit olduğunu belirterek, yaşanan sürece tepki gösterdi.

Zeybek, açıklamasında, Fatma Kaplan Hürriyet'in İzmit'te çalışkanlığı ve hizmetleriyle tanındığını, daha önce Kocaeli Milletvekilliği ve TBMM Divan Katipliği görevlerinde bulunduğunu hatırlattı.

"OPERASYON DÜZENLENEN CHP'Lİ BELEDİYE SAYISI 41"

Hürriyet'in yüzde 49 oy oranıyla belediye başkanı seçildiğini ifade eden Zeybek, operasyon düzenlenen CHP'li belediye sayısının 41'e ulaştığını belirterek, "Bu, bir diğer yönüyle 41 seçim bölgesinde sandıkta ortaya çıkan millet iradesini dışlama ve değersizleştirme girişimi olarak tarihe geçmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Fatma Kaplan Hürriyet'in 30 yıl sonra İzmit'i CHP'ye kazandırdığını ve 2024 yerel seçimlerinde oy oranını artırarak yeniden seçildiğini vurgulayan Zeybek, belediye başkanlarının hedef alınmasının, onların arkasında duran yurttaşların ve belediye hizmetlerinin de hedef alınması anlamına geldiğini savundu.

Zeybek, "Halkın kararını cezalandıran bu anlayış memlekete huzur da kazandırmıyor, gelecek de kazandırmıyor. Helal oylarla seçilmiş belediye başkanlarımızı adaletsizliğe teslim etmeyeceğiz" dedi.