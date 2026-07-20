Son Dakika | Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, yaptığı yazılı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı görevine yaklaşık yüzde 65 oy oranıyla seçildiğini hatırlatan Hatun, göreve halkın beklentilerini karşılamak ve kente hizmet üretmek amacıyla başladığını ifade etti.

Görev sürecinde yaşanan gelişmelere de değinen Hatun, İmralı sürecinin demokrasi ve barış adına yeni bir umut oluşturduğunu belirterek, bu süreçte gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Konferansı'nda yeni dönemin gereklerinin yeterince anlaşılamadığı ve görevlerin istenilen düzeyde yerine getirilemediği yönünde ortak değerlendirmeler yapıldığını aktardı.

Kendisinin de bu değerlendirmeler doğrultusunda öz eleştiri yaptığını ifade eden Hatun, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı olarak yürüttüğü görevde partisi ve halkın kendisinden beklediği sorumlulukları istenilen düzeyde yerine getiremediğini, hizmet üretme konusunda yeterince üretken olamadığını ve öncülük görevini beklentiler doğrultusunda sürdüremediğini söyledi.

Hatun, görev sürecinde yaşadığı sağlık sorunlarının da çalışmalarını olumsuz etkilediğini belirterek, üç kez anjiyo geçirdiğini ve bunun görevini etkin şekilde yürütmesinin önünde önemli bir engel oluşturduğunu kaydetti.

Tüm bu nedenlerle görevden ayrılma talebini bir süre önce partisinin ilgili kurullarına ilettiğini belirten Hatun, talebin uygun görüldüğünü ve bugün itibarıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti'den istifa sürecine ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Doğan Hatun, iki yılı aşkın sürede yaşadığı eksik ve yetersizlikleri açıklamasında belirtmiştir. Bu doğrultuda görevden ayrılma talebi kabul edilmiştir" denildi.

DEM Parti'den yapılan açıklama şöyle:

"Doğan Hatun, bir süre önce Demokratik Yerel Yönetimler Kurulumuza yaptığı başvuruda, basına yaptığı açıklamada da ifade ettiği gerekçeleri esas alan nedenleri paylaşarak, Geri Çekilme İlkesi kapsamında bulunduğu görevden ayrılmak istediğini iletmiştir.

Kurulumuz, söz konusu talebi değerlendirmek üzere toplanmış ve partimizin ilgili kurullarıyla bir araya gelmiş; hem geride kalan iki yıllık çalışma pratiğini hem de başvurunun gerekçelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmiştir.

Öncelikle Eş Başkan Doğan Hatun’un bu süreçte yaşadığı ciddi sağlık sorunlarının yakından ve düzenli biçimde önemle üzerinde durulması gerektiği değerlendirilmiştir. Üstlendiği görev ve temsil ettiği çalışmanın gerektirdiği yoğun tempo ve ağır sorumluluklar dikkate alındığında, bu koşullarda söz konusu sağlık sorunlarıyla ilgilenilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

Eş Başkan Doğan Hatun, iki yılı aşkın sürede yaşadığı eksik ve yetersizlikleri açıklamasında belirtmiştir. Bu doğrultuda, Doğan Hatun’un Geri Çekilme İlkesi kapsamında görevden ayrılma yönündeki talebi, Kurulumuz ve partimizin ilgili kurulları tarafından uygun bulunmuş ve kabul edilmiştir."