CHP'de kurultay çıkmazında masadaki son tarih ortaya çıktı! Kulislerde artık "Türkiye İttifakı" konuşuluyor

İstinaf mahkemesinin mutlak butlan kararıyla CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin, bu karara tepki olarak olağanüstü kurultay talep eden 1004 delegenin iradesini görmezden gelerek süreci Eylül taşıyarak zamana yayması, Türk siyasetinde dengeleri değiştirecek yeni bir parti seçeneğini en güçlü ihtimal haline getirdi. Kürsüye çıkan seçilmiş genel başkan Özgür Özel cephesinde, yargı kararlarının gölgesinde şekillenen bu tabloya karşı 20 Temmuz sonrası için "Türkiye İttifakı" adıyla yeni bir siyasi yol açma hazırlıkları hız kazandı.

KRİTİK EŞİKLER: 26 HAZİRAN VE 20 TEMMUZ

Geçtiğimiz hafta Meclis'te grup toplantısı yapılmamasının ardından, Özgür Özel iki haftalık arayı sonlandırarak dün TBMM kürsüsündeki yerini aldı. DW Türkçe'nin Özel'e yakın kurmaylara dayandırdığı haberine göre, mahkemenin mutlak butlan kararıyla başlayan bu sürecin çözülmesi için 26 Haziran ve adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz tarihleri kritik milat olarak kabul ediliyor.

Mahkeme eliyle bir yönetim atanması üzerine, CHP'nin 1004 delegesi olağanüstü kurultay için verdikleri imzaları bizzat genel merkeze giderek teslim etmiş ve 10 gün süre tanımıştı. Bu sürenin dolacağı 26 Haziran'da, atanmış Kılıçdaroğlu yönetiminin kurultay kararı almasına çok düşük bir ihtimal veriliyor. Bu durum karşısında delegelerin de iradelerini savunmak adına konuyu yargıya taşıması bekleniyor.

Esas kırılma noktası ise 20 Temmuz. Yargıtay'ın bu tarihe kadar mutlak butlan kararına ilişkin bir hüküm kurmaması durumunda, Özgür Özel ve ekibinin mevcut yapıdan ayrılarak yeni parti seçeneğini tamamen devreye alması öngörülüyor. Bu süreçte iki formül üzerinde duruluyor: Ya en baştan yeni bir parti kurulacak ya da seçime girme yeterliliği bulunan mevcut bir partiye geçiş yapılarak hızla kongre toplanacak ve Özgür Özel yeni genel başkan seçilecek.

KAPSAYICI ÇATI: TÜRKİYE İTTİFAKI

Kurulacak olası partinin siyasi vizyonu da netleşmeye başladı. Yeni oluşumun çizgisi hakkında bilgi veren yetkililer, dar kalıpları reddederek kimseyi dışlamayacak bir "Türkiye İttifakı" çatısı kurulacağını vurguluyor.

Özgür Özel'in halk buluşmalarında ve mitinglerde sıklıkla altını çizdiği üzere; sadece sosyal demokratların değil, 'muhafazakar, milliyetçi, Kürt, liberal, Alevi ve sosyalist demokratların' da aileden görüldüğü bir yapı planlanıyor.

Yeni adreste, haksızlığa uğrayan her görüşten ve inançtan demokratın bir araya getirilmesi hedefi olduğu aktarıldı. Hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Özel'in kurmayları, son ana kadar 'baba ocağı CHP'de' mücadele edeceklerini belirtirken; Kılıçdaroğlu ekibinden gelen 'normalleşme' taleplerini ise reddettiklerini açıkça ifade ediyor.

"ATANMIŞLAR TALİMATI ATAYANLARDAN ALIR"

Dünkü grup konuşmasında, mahkeme kararıyla atanan Kılıçdaroğlu ekibine yönelik sert eleştiriler yönetlen Özgür Özel, yeni parti formülünün işaretlerini şu ifadelerle verdi:

"Bugün saray darbesiyle CHP fiilen kapatılmıştır. Öyle ya da böyle bu partiyi alacağız ve yeniden açacağız. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız, ama eninde sonunda iktidara kavuşacağız."

Milletin iradesine dayanarak kürsüde olduğunu söyleyen Özel, baskı ve zorbalığa teslim olmayacaklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Umut salonlarda değil, umut sokakta. O ışığı gittiğim yerlerde gördüm. Kimse unutmasın ki atanmışlar, kendisini atayanlardan talimat alırlar, seçilmişler talimatı milletten alırlar. Bugün bu kürsüye milletten aldığım yetkiyle geldim."

Özel'in konuşmasını dinleyenler arasında tarihi bir isim de yer aldı. 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle kapatılan CHP'yi 1992 yılında yeniden açan kadroda bulunan 88 yaşındaki eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Erol Tuncer, toplantıyı torunuyla birlikte en ön sıradan takip etti.

KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİ DELEGENİN TALEBİNE KARŞI OLAĞAN KONGREYE SIĞINDI

Mahkeme kararıyla görevi devralan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) ise dün toplandı.

Özel ve ekibinin, 1004 delegenin imzasıyla getirdiği acil olağanüstü kurultay talebine karşın; yönetim bu çağrıları yanıtlamak yerine takvimi zamana yayma stratejisini seçti. Toplantıda, Eylül ayının ilk haftasından itibaren olağan kongre sürecinin başlatılması kararlaştırıldı. İl ve ilçe kongrelerine ilişkin takvim detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.