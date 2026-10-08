CHP'de butlan yönetiminin işçi kıyımı sürüyor: Sebep eşlerinin YENİ Parti bağlantısı

CHP’de Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen kararla Genel Başkan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi Genel Merkez binasına polisle girdikten sonra 85’i aşkın işçi işten atmışlardı. Genel Merkez yönetimi bu kez de eşleri YENİ Parti’de işe başlayan 3 çalışanın işine son verdi.

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 21 Mayıs’ta mahkemenin mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturmasının ardından, partide işten çıkarma dalgası yaşanmıştı. Kurban Bayrımı’nın arife günü olan 26 Mayıs’ta başlayan süreç kapsamında sekreter, fotoğrafçı, kameraman, temizlik görevlisi ve çay ocağı çalışanlarının da aralarında bulunduğu 85’i aşkın genel merkez personelinin işine son verilmişti.

İŞTEN ÇIKARMA DALGASI

İşten çıkarmaların bir kısmı ise disiplinsizlik, devamsızlık veya yöneticiye hakaret gerekçesi sayılan SGK Kod-48 ile yapıldığı, bu nedenle çalışanların kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşı gibi haklardan mahrum bırakıldığı öne sürülmüştü. Bu konuda partiye davalar da açılmıştı.

YENİ PARTİ’DE İŞE GİREN EŞİN CEZASI: İŞSİZLİK

İşten çıkarılanlar bir kısmı YENİ Parti Genel Merkezi’nde işe başlarken, CHP’nin butlan yönetimi ise işten çıkartmaları sürdürüyor.

Bu kapsamda; daha önce CHP’de çalışıp işten çıkarılmasının ardından YENİ Parti’de işe başlayan 3 kişinin eşlerinin de CHP’deki görevlerine son verildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; eşi YENİ Parti’de büro personeli olarak çalışan Hasan Demirhan, eşi YENİ Parti’de kat görevlisi olarak çalışan Ozan Çiftçi ve nişanlısı YENİ Parti'de büro personeli olarak çalışan Simge Cansu da butlan yönetimince işten çıkarıldı.