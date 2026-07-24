CHP İstanbul Gençlik Kollarının tamamı YENİ Parti'ye geçti

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Gençlik Kolları örgütleri tüm kadrosuyla YENİ Parti'ye geçeceğini açıkladı. Açıklamada, CHP'nin "muhalefet gömleğini kabul etmeyen kadrolarla iktidara yürüdüğü için saray kuklalarının istilasına uğradığı" öne sürülürken, parti içi demokrasi mekanizmalarının işlevsiz hale getirildiği iddia edildi.

Ortak açıklamada, "Gücünü saray yargısından alan butlancı suç şebekesi, parti içi mücadele ve demokrasi yollarını bu güçle kapamış; küçük zaferlerin partisi olmayı bir kez daha seçmiştir. Halkın iradesini tanımayanlar, örgütün iradesini tanımayanlarla ittifak halindedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın sonunda ise toplu istifa kararı duyurularak şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyuna,

İçinde büyüdüğümüz, bayrağıyla yıllarca meydanları doldurduğumuz partimiz; muhalefet gömleğini kabul etmeyen kadrolarla iktidara yürüdüğü için saray kuklalarının istilasına uğramıştır.

Gücünü saray yargısından alan butlancı suç şebekesi, parti içi mücadele ve demokrasi yollarını bu güçle kapamış; küçük zaferlerin partisi olmayı bir kez daha seçmiştir. Halkın iradesini tanımayanlar, örgütün iradesini tanımayanlarla ittifak halindedir.

Bu haliyle asırlık partimizin Cumhuriyet’le, halkla ve 6 okla kalan tek bağı ismi ve logosudur.

Halbuki bizlere kurucu parti unvanını veren şey isimler, logolar, binalar değil; değerlerdir.

Kurucu değerleri savunmak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan Cumhuriyet’i, milleti ve 6 ok ilkelerini iktidara taşımak üzere Genel Başkanımız Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ve değişime inanan milyonlarla birlikte yeni bir yola çıkıyoruz.

Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde; YENİ bir yoldan, aynı iktidar hedefine yürümek üzere:

İSTANBUL GENÇLİK KOLLARI İL BAŞKANIMIZ ERDEM KARA, 28 İL YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE 39 İLÇE BAŞKANI OLARAK FAALİYETLERİMİZE YENİ PARTİ’DE DEVAM ETMEK ÜZERE İSTİFA EDİYORUZ.