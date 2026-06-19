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CHP ilçe başkanının oğlu İspanya'da hayatını kaybetti

Boyun tümörü teşhisiyle tedavi gören CHP Derik İlçe Başkanı Mehmet Çaplık’ın 28 yaşındaki oğlu Aziz Çaplık, İspanya'da hayatını kaybetti.

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CHP ilçe başkanının oğlu İspanya'da hayatını kaybetti
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İspanya’ya çalışmak için giden ve bir süre önce boyun tümörü teşhisiyle tedavi altına alınan 28 yaşındaki Aziz Çaplık’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. 6 yıl önce çalışmak için İspanya’ya giden Aziz Çaplık'ın CHP Derik İlçe Başkanı Mehmet Çaplık’ın oğlu olduğu öğrenildi.

19 Mayıs’ta rahatsızlanan Aziz Çaplık, Barcelona'da bir hastanede tedavi altına alındı. Boyun tümörü teşhisi konulan Çaplık, 11 Haziran’da yaşamını yitirdi.

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CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Çaplık’ın cenazesi, ailenin girişimleri sonucu gerekli işlemlerin tamamlanmasından sonra 21 Haziran’da hava yoluyla Türkiye’ye getirilecek.

Cenazenin, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'ndan alınarak memleketi Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi’ndeki Hacı Abdullah Akın Mezarlığı Aile Kabristanı’nda toprağa verileceği belirtildi. (DHA)

CHP ilçe başkanının oğlu İspanya'da hayatını kaybetti - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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