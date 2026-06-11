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Halk TV Türkiye CHP Genel Merkezi'nin kapısına yasak yazısı asıldı: PM toplantısı öncesi karar alındı

CHP Genel Merkezi'nin kapısına yasak yazısı asıldı: PM toplantısı öncesi karar alındı

CHP Genel Merkezi'nin kapısına PM toplantısı öncesi alınan karar doğrultusunda 'ziyaretçi yasak' yazısı asıldı. Binaya sadece MYK ve PM üyeleri ile parti personeli girebilecek.

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CHP Genel Merkezi'nin kapısına yasak yazısı asıldı: PM toplantısı öncesi karar alındı

CHP Genel Merkezi'nde yapılacak 11 Haziran tarihli Parti Meclisi (PM) Toplantısı öncesinde alınan yasak kararı dikkat çekti.

CHP GENEL MERKEZİ'NİN KAPISINA YASAK YAZISI ASILDI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararıyla döndüğü CHP binasında saat 13:00'da yapılması planlanan toplantıdan önce alınan karar doğrultusunda ziyaretçi kabul edilmeyecek. Sadece MYK ve PM üyeleri ile parti personeli içeriye kabul edilecek.

CHP Genel Merkezi'nin kapısına yasak yazısı asıldı: PM toplantısı öncesi karar alındı - Resim : 1

Bu kapsamda CHP Genel Merkezi'nin giriş kapısına, "Parti Meclisi Toplantısı nedeniyle Genel Merkez'e ziyaretçi kabul edilmeyecektir" ibaresini içeren bir yazı asıldı.

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Alınan karar doğrultusunda, Genel Merkez binasına sadece MYK ve PM üyeleri ile parti çalışanları giriş yapabilecek.

PM TOPLANTISI ÖNCESİ KARAR ALINDI

21 Mayıs'ta alınan mutlak butlan kararının ardından göreve dönen Parti Meclisi (PM) üyeleri bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantı öncesinde alınan karar dikkat çekerken PM'de toplu istifa hareketi yaşandı.

CHP Genel Merkezi'nin kapısına yasak yazısı asıldı: PM toplantısı öncesi karar alındı - Resim : 3

Öte yandan butlan yönetiminin 9 milletvekili hakkında ihraç sürecini başlatmasının ardından CHP Lideri Özgür Özel'in kurmayları kritik bir karar verdi. Özel'e yakın 28 Parti Meclisi üyesi toplantı öncesinde istifa etti.

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İstifalar sonrası parti tüzüğüne göre Parti Meclisi'nin üye sayısı kritik eşiğin altına düştü. 45 gün içinde kurultay yolu açıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mutlak butlan Kemal Kılıçdaroğlu CHP Yasak
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