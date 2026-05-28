Cezaevi izinlisi dehşet saçtı: Eşini ve yanındaki kadını bıçakladı!

İzmit'te, cezaevinden Kurban Bayramı dolayısıyla izinli olarak çıkan Şafak Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle dehşet saçtı. Şüpheli, evde bulunan eşi Gülişah Ö. ile yanındaki Eda D.’yi sırtlarından bıçaklayarak ağır yaraladı.

TERMAL DRONLU TAKİP

Saldırının ardından ihbar üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı kadınlar, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay sonrası kayıplara karışan saldırganı yakalamak için İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adeta alarm durumuna geçti. Cedit Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanını abluka altına alan polis, şüpheliyi bulmak için termal dron kullandı. Ekipler, Şafak Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Şafak Ö.’nün daha önceden "Kasten yaralama" ve "Uyuşturucu madde kullanmak" gibi suçlardan çok sayıda kaydının olduğu belirlendi.

Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor. (DHA)