Kendi arkadaşları bıçakladı: Hastanede kurtarılamadı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı 1. Anafartalar Mahallesi'ndeki bir evde kavga ihbarı yapıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde bulunan Okan Çetin'i hastaneye kaldırdı. Çetin kurtarılamazken, arkadaşı olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alındı.

HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen 50 yaşındaki Okan Çetin kurtarılamadı. Çetin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, Çetin'in arkadaşları olduğu ve birlikte alkol aldıkları ileri sürülen evde bulunan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

