Cesedi tarlada bulunan çocuğun kuzeni tutuklandı! Biri 13 diğeri 15 yaşında

Olay, Derik ilçesine bağlı kırsal Konuk Mahallesi'nde meydana geldi. 19 Eylül günü 13 yaşındaki Selahaddin Karayel'den haber alamayan ailesi ve yakınları, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Karayel'i bulmak amacıyla bölgeye jandarma, AFAD ve Mardin İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ MISIR TARLASINDA BULUNDU

Ekiplerin kırsal Konuk Mahallesi ve çevresinde yürüttüğü arama çalışmaları iki gün boyunca aralıksız devam etti. Arama kurtarma ekipleri, 21 Eylül tarihinde 13 yaşındaki Selahaddin Karayel'in cansız bedenine bir mısır tarlasında ulaştı.

JANDARMA BÜNYESİNDE ÖZEL EKİP KURULDU

13 yaşındaki çocuğun ölümünün ardından Cumhuriyet Başsavcılığı derhal adli soruşturma başlattı. Olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması ve sorumluların tespiti için jandarma görevlilerinden oluşan özel bir ekip kuruldu. Özel ekibin yaptığı incelemelerin ardından, Karayel'in 15 yaşındaki kuzeni D.K. cansız bedenin bulunduğu gün gözaltına alındı.

15 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan D.K'nin jandarma karakolundaki işlemleri tamamlandı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 15 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 13 yaşındaki Selahaddin Karayel'in ölümüne ilişkin başlattığı kapsamlı soruşturma devam ediyor. (DHA)