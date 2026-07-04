Cengiz durdurulamıyor! Hopa'dan büyük alan madenciliğe açılıyor

Artvin'in Murgul ilçesinde halkın protestosu nedeniyle ÇED toplantısı yapılamayan Cengiz Holding'e ait Eti Bakır'ın kapasite artırımı projesi İDK (İnceleme Değerlendirme Kurulu) aşamasına geldi. Projeye onay verilmesi halinde yeni tesisler kurulacak, üretim ve atık depolama kapasitesi artacak.

PROTESTOLAR SÜRECİ DURDURMADI

Birgün'den Gökay Başcan'ın haberine göre, Murgul'da yapılması planlanan kapasite artırımı projesi, bölge halkının yoğun tepkisine rağmen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İDK aşamasına getirildi. Projeye onay verilmesi halinde Eti Bakır'ın bölgedeki faaliyet alanı daha da genişleyecek.

YENİ OCAKLAR VE ATIK TESİSLERİ PLANLANIYOR

Yaklaşık 4,5 milyon TL bedelli proje kapsamında yeni tank liç tesisi ile atık depolama tesisleri kurulması planlanıyor. Şirketin 24 bin 93 hektarlık ruhsat sahasında yeni ocaklar açılması, Kızılkaya Ocağı'ndaki üretimin yıllık 1 milyon tona çıkarılması ve Mazothane Ocağı'nda yıllık 250 bin ton cevher üretilmesi hedefleniyor.

Mevcut Çakmakkaya Ocağı ile kırma-eleme ve flotasyon tesisleri ise mevcut kapasitesiyle faaliyetini sürdürecek. Cengiz’in sahip olduğu 24 bin 93 hektar büyüklüğündeki ruhsat; Kemalpaşa ve Hopa ilçelerinin toplam yüzölçümünden büyük.

EYLEMLERE KATILAN İŞÇİLERE DÜŞÜK ZAM YAPILMIŞTI

Ocak ayında maden çalışanlarına yapılan ücret artışları da tartışma konusu olmuştu. İşçilerin büyük bölümüne yüzde 34 zam yapılırken, ÇED sürecindeki eylemlere katılan 15 işçiye yaklaşık yüzde 29 oranında zam verilmesi tepki çekmişti. Bölge halkı bunun performans değil, eylemlere katılım nedeniyle uygulandığını savunmuştu.

"HUKUKA AYKIRI"

İDK kararını değerlendiren Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, halkın katılım toplantısı yapılmadan sürecin ilerletilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirterek, Murgul'daki maden projesine karşı mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.