Cemaat derneğinde istismar davası: 'Bana hizmet etmek Allah'a hizmettir' diyerek cinsel saldırıda bulunmuş!

Süleymancılara ait olduğu öne sürülen Yardım ve Hizmet Gönüllüleri Derneği'nin 71 yaşındaki eski başkanı A.Ç.’nin, dernek bünyesindeki 6 kadın ve 18 yaşından küçük bir kız çocuğuna yönelik sistematik cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Tutuklu bulunan sanık A.Ç.'nin hakim karşısına çıktığı davanın duruşması kapalı kapılar ardında basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Mahkeme heyeti ise duruşmayı 22 Eylül’e erteledi.

"BANA HİZMET ETMEK DEMEK ALLAH'A HİZMET ETMEK DEMEK"

Duruşma salonunda yaşananları ve mağdurların beyanlarını yakından takip eden Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir Temsilcisi Tülin Osmanoğulları, duruşma sonrası adliye önünde davanın detaylarını paylaştı.

2. duruşmada yaşanan mağdur beyanlarına ilişkin konuşan Osmanoğulları, şu ifadeleri kullandı:

“Yardım ve Hizmet Gönülleri Derneği başkanıyken bulunduğu derneğe gelen 6 kadın, 1 kız çocuğunu sistematik biçimde taciz eden, cinsel saldırı ve istismar eden A.Ç.’nin yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. İkinci duruşmada Altı mağdur kadından dördü gelmişti. Dördünün sırayla tek tek ifadeleri alındı. Duruşmada kadınlara bu tacizi, bu eylemleri nasıl yaptığını anlattırdılar.

A.Ç., kadınlara ‘Bana hizmet etmek demek Allah'a hizmet etmek demek. Ben size bu şekilde dokunuyorum, elliyorum. Aslında siz bu yüzden sevaba giriyorsunuz’ gibi şeyler söylemiş. Kadınlar bu işin yani aslında dinde bir yeri olmadığını anladığında tepki koyduklarında da şantaja başvuruyor. Tek tek mağdurlardan bu şekilde ifade alındı. Dava ifadesi alınamayan diğer mağdurların dinlenmesi için 22 Eylül’e ertelendi”

Dernek içindeki hiyerarşik yapıyı, inanç sömürüsünü ve istismarı ifşa eden kadınların karşı karşıya kaldığı baskıları anlatan Osmanoğulları, dernek yönetiminin işleyişine ve mağdurların sürgün edilme sürecine dair çok ciddi ifadelerde bulundu.

"İSTİSMARI İFŞA EDEN KADINLARI APAR TOPAR SÜRGÜN ETTİLER"

Sistemin nasıl işlediğini aktaran Osmanoğulları, tam olarak şunları söyledi:

“Derneğin birinci adamı K.G. ve ikincisi ise A.Ç. Bu insanlar kendilerini dünyanın onların duası ile döndüğünü, yağmurun onların duası ile yağdığını, eğer onların duası olmazsa kıyametin kopacağına inanan ve cemaati de buna inandıran kişiler. Kadınlar ağlayarak gidip derneğin şu anki başkanı olan kişiden yardım istiyorlar. Kadınları da bir gece yarısı apar topar sürgün ediyorlar ve çoluk çocuk, küçücük çocuklarla hiç bilmedikleri ayrı ayrı yerlere gönderiliyorlar. Ardından kadınlar da istismarı açığa çıkarttıklarında kadınları sürgün ediyorlar aslında. Kadınlar dernekte, mağdur değil de bu işi açığa çıkardıkları için suçlu muamelesi görüyor. Derneğin işleyişi bu şekilde. Kendilerine ‘bize hiçbir şey olmaz. Biz devlet üstüyüz, biz Allah'a yakın Allah dostuyuz. Dualarımızda da her şey halloluyor’ söylemlerinde bulunuyor”

"GÖZ YUMANLAR HESAP VERECEK"



Cumhuriyet gazetesinden Rengin Temoçin'in haberine göre, duruşmanın tamamlanmasının ardından davanın peşini bırakmayacaklarını belirten kadın örgütleri adliye sarayı önünde bir araya geldi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, adliye binası önünde geniş katılımlı bir protesto eylemi gerçekleştirdi.

Eylemde, davanın ve sorumluların takipçisi olacaklarını vurgulamak adına kameralara karşı “Failler, tarikatlar, göz yumanlar sorumlular hesap verecek” yazılı bir pankart açıldı.